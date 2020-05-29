Прогноз погоды на июнь: синоптики удивили прогнозом на первый месяц лета 2020

Прогноз погоды на июнь 2020 года

Климатическая обстановка, которая наблюдается сейчас в России, не перестаёт удивлять жителей нашей страны. Пока Центральные регионы заливает небесная влага, циклонические атмосферные фронты, сформировавшиеся в Средиземноморье, упорно обходят стороной Закавказье, оставляя это территорию в раскаленном воздухе, поступающем из Ирана.

В дальнейшем погода продолжит преподносить сюрпризы. Так, синоптики в очередной раз удивили всех прогнозом на первый месяц календарного лета, в начале которого обширные воздушные массы попортят настроение жителям практически всей европейской территории РФ – от центра до южных областей.

Погода в июне 2020 в Москве. Свежий прогноз синоптиков

В частности, метеорологи предупреждают, что погода в столичном регионе в самом начале лета 2020 будет, мягко говоря, прохладной. Так, в понедельник, 1 июня и во вторник, 2 июня столбики термометров опустятся до осенних показателей – в ночные часы ожидается всего 5-7 градусов выше нуля. Днём также будет не особо тепло – в светлое время суток воздух прогреется всего до плюс 9-10, что значительно ниже климатической нормы.

При этом синоптики обещают в период с 1 по 5 июня осадки, которые, конечно же, будут не такими продолжительными и обильными, как в конце мая, но всё-таки принесут дополнительный дискомфорт москвичам.

Однако ближе к первым выходным месяца климатическая обстановка начнёт постепенно приходить в норму. Так в следующие выходные дожди прекратятся, а яркое солнце поднимет столбики термометров до плюс 21-24.

Впрочем, такая погода продержится в регионе недолго – уже с середины месяца, по прогнозу синоптиков, небо над Москвой в очередной раз затянет тучами, пойдут дожди, усилится ветер, возможны грозы, местами град, а дневной температурный фон понизится до плюс 15. И как предполагают метеорологи, до начала второго календарного месяца лета существенного потепления ждать не приходится.

Прогноз погоды в Крыму на июнь 2020

Очень удивили синоптики и прогнозом погоды на июнь в Крыму. Здесь, по данным местного Гидрометцентра, в начале месяца ожидается прохладная погода с локальными дождями, молнией грозами и даже штормом на море. Например, погода в Севастополе всю первую неделю будет огорчать местных жителей пасмурной климатической обстановкой, осадками и температурными перепадами.

Так, с 1 по 4 число максимально воздух прогреется всего до плюс 17-18, после полуночи будет еще прохладнее – всего плюс 10-13. Такая же погода в Ялте, Гурзуфе, Керчи, Евпатории, Джанкое, Евпатории и Саках.

Однако, не всё так печально будет в июне 2020 в Крыму. Уже со второй недели предстоящего лета почти на всей территории полуострова температуру воздуха начнёт повышаться, а к середине июня на солнце погодные градусники уже будут показывать плюс 28-30.

Погода в июне 2020 на курортах Кубани. Точный прогноз синоптиков

С осадков начнётся календарное лето и на курортах Кубани. При этом ещё несколько дней назад синоптики обещали здесь в первую неделю июня 2020 тёплую, а главное, спокойную и сухую климатическую обстановку. Но уже сегодня – новый прогноз, согласно которому, погода в Сочи, как минимум до 7 числа будет облачной, пасмурной и дождливой. При этом дневной температурный фон ожидается всё-таки относительно высокий – плюс 20-22.

По-настоящему жаркое климатическое лето наступит на всей территории Краснодарского края примерно с 14-15 июня. По прогнозу синоптиков, начиная с середины месяца и уже до начала июля яркое солнце не только разогреет воздух до плюс 28-30, но и сделает освежающе-приятным воду в Чёрном море – плюс 18-20.

При этом, например, погода в Анапе удивит не только высокой температурой, которая в отдельные сутки будет составлять выше 30 градусов, но и практически полным отсутствием осадков, что в первом календарном месяце лета здесь случается крайне редко.

Погода на июнь 2020 в других регионах России

Синоптики удивили прогнозом погоды на первый месяц календарного лета 2020 и жителей других российских регионов. Например, почти на всём Дальнем Востоке страны в июне ожидаются сильные дожди, грозы и осенняя прохлада. Так, на Приморье, Хабаровском крае и Амурской области средняя температура воздуха составит плюс 14-15.

В Сибири после 30-градусной жары, которая наблюдалась в середине мая, в июне также будет холодно и пасмурно. Так, в Новосибирской области воздух станет остывать до плюс 13-15, в Иркутской области – в некоторые сутки похолодает до плюс 10, в Омской области метеорологи ожидают шквалистую грозу при средней температуре плюс 15.

Не порадует июньская погода и жителей Урала. Первый месяц календарного лета 2020 будет здесь довольно прохладным с температурным фон не выше плюс 18-20. Не стоит ждать и ясной солнечной погоды. Большую часть времени небосвод будет окутан плотными облаками, которые периодически станут заливать уральские регионы.