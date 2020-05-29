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Референдум по поправкам в Конституцию намерены растянуть на несколько дней

Москва, 29.05.2020

Центризбирком на совещании с региональными комиссиями озвучил промежуток времени, в который состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в администрации президента и в мэрии Москвы. В организации сообщили, что голосование пройдет в соответсвии с рекомендациями Роспотребнадзора.  

Ранее голосование было назначено на 22 апреля и было перенесено на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции. В целях недопущения скопления большого количества людей на избирательных участках референдум может продлиться несколько дней. Граждан будут приглашать в определенный день и время на участоки, которые будут расположены на открытом воздухе. Санитарная обработка мест для голосования будет проводится каждый час. Всем пришедшим будет измеряться температура, а граждане с признаками ОРВИ будут голосовать в отдельной комнате.

Ранее сообщалось, что большинство россиян предпочли бы для голосования посетить избирательные участки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 69% граждан РФ на следующих выборах сочли бы для себя самым подходящим вариантом голосование бумажным избирательным бюллетенем, передает «Интерфакс». При этом 23% россиян согласны голосовать через интернет, по почте голосовать готовы всего 2% наших сограждан.

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