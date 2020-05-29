Россия подключает ИТ-мощности для борьбы с коронавирусом

Российская компания ServicePipe публично объявила о поддержке поддержала международную акцию университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), направленную на борьбу с пандемией коронавируса. Университетом создан проект – платформа распределенных вычислений Folding@Home, к которому подключились разные лаборатории по всему миру. Эти лаборатории используют вычислительные мощности, которые добровольно предоставляются участниками по всему миру, для симулирования работы коронавируса и его реакции на различные химические составляющие.

В рамках этой акции ServicePipe предоставляет объем вычислительных мощностей компании. Они будут использоваться для поиска терапевтических антител, которые блокируют связывание белка с тканями человека. Такие антитела уже были разработаны для SARS, теперь учёным нужно лучше понять механизм связывания белков нового коронавируса. "Мы понимаем, что каждый день работы ученных приближает нас к разработке вакцины. Даже если усилиями нашей компании этот срок будет сокращен на один, за этот день мы спасем тысячи жизней. Вот наша компания выделили для вычислений на блокчейн-платформе отдельные мощности. Считаем важным обратить внимания на этот проект другие IT-компании России, чтобы поддержать нашу инициативу и принять участие в борьбе с пандемией коронавируса», - говорит Артем Избаенков, управляющий партнер ServicePipe.

Когда в мире началась пандемия COVID-19, в университете Вашингтона в Сент-Луисе (США) был создан проект – платформа распределенных вычислений Folding@Home, к которому подключились разные лаборатории по всему миру. Эти лаборатории используют вычислительные мощности, которые предоставляются на добровольной основе. В акции уже приняло участие более 250 тыс. компаний со всего мира, в том числе такие мировые ИТ-гиганты, как NVIDIA, Intel, NZXT, Razer. Средин них российская ServicePipe входит в первые 5 тыс. компаний по раздаче мощностей.

Интересно, что принять участие в пожертвовании вычислительных мощностей для платформы могут не только компании, но и частные лица. Для этого необходимо скачать и установить на свой компьютер программу на официальном веб-сайте проекта Folding@Home. По некоторым оценкам, за счет отклика добровольцев, совокупные вычислительные мощности инициативы уже превысили 470 петафлопс, что в два раза больше, чем у самого производительного компьютера в мире Summit.