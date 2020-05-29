Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Сложные отношения между президентом Трампом и СМИ в целом и в частности соцсетями ни для кого не секрет. Дональд Трамп часто критикует СМИ и обвиняет их в публикации фейковых новостей.

Сейчас Трамп объявил войну соцсетям. Юристы обвиняют его в превышении полномочий. Указ о регулировании работы соцсетей, подписанный президентом Трампом в четверг, нарушает, уверены большинство экспертов, первую поправку к Конституции США, защищающую в числе прочего свободу слова и прессы.

Возможно, Дональд Трамп и дальше продолжил бы ругать журналистов в твитах, но у него, похоже, лопнуло терпение. Последней каплей, скорее всего, стали так называемые «значки неправды». Голубые восклицательные знаки, которые Twitter ставит под сомнительными с точки зрения достоверности твитами, появились во вторник под двумя его твитами, в которых он написал, что голосование по почте может привести к фальсификациям результатов выборов. Щелчок по значку перенаправляет на статью Politico, в которой президент США обвиняется в необоснованных заявлениях.

Возмущению Трампа не было пределов. Он подчеркнул, что соцсети необоснованно пользуются беспрецедентной защитой, не отвечают за свою деятельность и часто этим злоупотребляют.

«Мы собрались здесь сегодня защитить свободную прессу от одной из самых больших угроз»,- высокопарно заявил президент Трамп журналистам перед подписанием указа.

Конечно, закрывать соцсети и в частности Twitter и Facebook Трамп не стал, но их защиту от ответственности он сильно урезал, а саму ответственность соответственно существенно расширил. Указ обязывает внести изменения в раздел 230 Закона об этике в сфере СМИ, регулирующий защиту СМИ от ответственности и в частности освобождающий соцсети от ответственности за комментарии и другой контент, которые размещают на их платформах пользователи. Если будут доказаны факты цензуры или «политической деятельности» соцсетей, позиционирующих себя как «нейтральные платформы», то федеральные регуляторы имеют право изменить статус таких сетей и лишить их «защиты от ответственности». Кстати, как пишут американские СМИ, в первом варианте президентского Указа речь шла не только о соцсетях, но и о газетах.

Президентский указ обязывает Федеральную торговую комиссию (FTC) вести тщательный учет жалоб пользователей на действия соцсетей политического характера. Изменения в 230 раздел должны быть внесены в течение 60 дней после подписания Указа.

«Как президент,- говорится в Указе о регулировании работы соцсетей,- я четко дал понять, что буду всецело защищать свободу открыто выражать свое мнение и взгляды в интернете. Споры и дебаты в интернете так же важны, как в наших университетах, органах власти и домах. Крайне важно поддерживать и защищать нашу демократию».

По мнению специалистов по праву и конституции, Дональд Трамп не имеет права ни регулировать деятельность соцсетей, ни тем более закрывать их, чем он им неоднократно угрожал. Эксперты считают, что Указ о регулировании работы соцсетей встретит сильное сопротивление.

Кстати, что касается Twitter, которым Дональд Трамп пользуется каждый день, причем, нередко по много раз, то он решил не удалять из него свою страницу. Сам Трамп объясняет это не очень логичное решение тем, что у Twitter очень много пользователей и что при помощи этой соцсети он знакомит их со своими взглядами и мнениями и борется с ложью и фейками.