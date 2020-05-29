США введут санкции против Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.

При этом, глава Белого дома подчеркнул, что эти ограничительные меры будут «очень сильными и значительными».

Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне уже приступили к прорабатыванию отмены исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Это, по словам Трампа, коснётся торговых договоренностей и соглашений об экстрадиции.

Также президент США заявил, что Вашингтон пересмотрит рекомендации для американских граждан по поездкам в Гонконг.

Глава Белого дома считает, что де-факто Гонконг «перестал быть автономной составляющей КНР», а власти Поднебесной изменили принцип «одна страна - две системы» на принцип «одна страна - одна система».

Напомним, причиной санкционных мер, о которых сегодня заявил Трамп, стал китайский закон о национальной безопасности в Гонконге. При этом сам документ до сих пор не принят и, как утверждают власти КНР, он никак не затронёт права жителей города и заруюежных инвесторов.