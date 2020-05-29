Стала известна дата открытия российских пляжей

Пляжи в России могут открыться 1 июля, заявил глава Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».

Представитель госдумы заявил, что туристический сезон откроется в стране несмотря ни на что, хотя и со сдвигом во времени. В регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки», уточнил Дегтярев.

Депутат добавил, что предпочтение россиянами внутреннего туризма внешнему позволит оздоровить российскую туристическую отрасль. А полеты за рубеж, по его мнению, небезопасны.

Ранее с призывом к гражданам России не ездить за границу обратился премьер РФ Михаил Мишустин. Чиновник напомнил, что коронавирус пришел именно из-за рубежа, в этой связи, по мнению главы кабмина, лучше провести отпуск внутри страны.

В России за последние 24 часа выявлено 8572 новых случаев заболевания коронавирусом, передает оперштаб. В общей сложности число заболевших за весь период эпидемии достигло 387 623. По данному показателю РФ по-прежнему находится на третьем месте в мире после Бразилии, в которой уже 438,2 тыс. инфицированных. За последние сутки прирост больных в стране составил 26,4 тыс. человек. В США уже 1,72 млн заболевших и за последние 24 часа новых диагнозов зафиксировано 22,5 тыс.