Трамп: США разорвали отношения с ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам американского президента, разрыв отношений с этой организацией, а соответственно и полное прекращение её финансирования связан с тем, ВОЗ отказалась проводить требуемые США реформы.

«Теперь мы сможем перенаправить финансовые потоки, которые ранее шли в ВОЗ, на срочные нужды здравоохранения по всему миру», – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее глава Белого дома выдвинул ВОЗ ультиматум. Президент США потребовал, чтобы организация пересмотрела свою позицию относительно «вины» КНР в распространении по миру коронавируса COVID-19, что в итоге привело к пандемии и многочисленным жертвами, прежде всего, на территории США.