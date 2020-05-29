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Трамп: США разорвали отношения с ВОЗ

Москва, 29.05.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам американского президента, разрыв отношений с этой организацией, а соответственно и полное прекращение её финансирования связан с тем, ВОЗ отказалась проводить требуемые США реформы.

«Теперь мы сможем перенаправить финансовые потоки, которые ранее шли в ВОЗ, на срочные нужды здравоохранения по всему миру», – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее глава Белого дома выдвинул ВОЗ ультиматум. Президент США потребовал, чтобы организация пересмотрела свою позицию относительно «вины» КНР в распространении по миру коронавируса COVID-19, что в итоге привело к пандемии и многочисленным жертвами, прежде всего, на территории США.

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