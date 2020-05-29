Ученые рассказали, как они намерены восстановить историю происхождения Луны

Для установления точной истории происхождения Луны российским ученым необходимо 8-10 проб грунта из разных районов спутника Земли, рассказал завлабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта. Он уточнил, что в мире сегодня существуют две гипотезы происхождения Луны, первая, предложенная США, это столкновение с Землей другого небесного тела, и российская версия о параллельном происхождении Луны и Земли.

«Без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя», - рассказал Слюта РИА «Новости». Он уточнил, что необходимы пробы, как из материковых, так и морских районов, а также из наиболее древних районов небесного тела для детального исследования минерального, химического составов, а также изотопного состава радионуклидов. Слюта подчеркнул, что районы для проб определены, это «8-10 районов».

Ученый рассчитывает первая проба будет доставлена с помощью российской лунной станции «Луна-28» в наземные лаборатории, поскольку исследовать грунт с необходимой точностью на самой Луне невозможно. Одна только подготовка к изучению изотопного состава занимает несколько месяцев, пояснил он.

Слюта считает, что версия о происхождении Луны из-за столкновения с Землей другого небесного тела четко моделирует образование спутника нашей планеты, но не объясняет разницу составов вещества двух тел. При этом в гипотезе совместного происхождения также есть свои пробелы, но «более согласована с точки зрения состава вещества Луны и Земли», добавил ученый.