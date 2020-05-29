ЦБ принял трудное, но единственно верное решение

Не время

Падение спроса на ипотеку в условиях пандемии было ожидаемым и логичным. Этот фактор не мог остаться без внимания регулятора, и Банк России отложил планируемое ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки. Впрочем, как заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, при необходимости ЦБ РФ в будущем может рассмотреть этот вопрос.

О намерении с1 июля 2020 года поставить отчисления банков в резервы в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса ипотечного заемщика, в ЦБ сообщили в конце прошлого года. Теперь в банке смягчились: «Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить ужесточительные меры. Я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», — передает «Прайм» слова Ксении Юдаевой.

Между тем, показатели в секторе в самом деле остаются далеко не радужными. Так, в НБКИ подсчитали, что в апреле банки выдали 580 тысяч ссуд, что почти в три раза меньше, чем год назад. А в бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, в апреле 2020 года и средний размер жилищного кредита упал на 9,3% в сравнении с мартовским показателем и составил 2,48 млн рублей.

Ужесточение повлекло бы за собой увеличение первоначального взноса по ипотеке и более избирательный подход банков к заемщикам, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина. Что, в свою очередь, могло стать причиной снижения доступности ипотеки для некоторых категорий заёмщиков. И — снижения объемов выдач ипотечных кредитов.

Очевидно, указывает аналитик, что сейчас не время вводить подобные ужесточения. Пандемия создала условия, при которых граждане склонны к накоплениям и отказываются от дорогостоящих покупок и дополнительных финансовых обязательств.

Во втором квартале Банк России Росси уже выпустил пакет мер по смягчению требований к банкам (в том числе и по части отчислений в резервы), направленный на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, сообщает она.

«Закредитованность победила ЦБ»

Предельно допустимая нагрузка (ПДН) — доля платежей заемщика по всем кредитам в его ежемесячном доходе, напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По сути, это кредитная нагрузка заемщика. С позиций личных финансов, обычная рекомендация в том, чтобы она не превышала 40%, иначе могут возникнуть сложности с погашением кредитов.

Для банков с 1 октября 2019 года данный показатель стал нормативным от ЦБ, продолжает аналитик. Предоставление кредитов заемщикам с превышением установленного ПДН ведёт к увеличению коэффициента риска. Чем выше ПДН, тем больше надбавка к этому коэффициенту.

Это имело свой результат, рост выдачи новых необеспеченных ссуд стал ниже, отмечает он. Данная мера предполагалась с 1 июля и по ипотеке. С ее помощью ЦБ пытался победить закредитованность. Однако, как ни парадоксально, наоборот, закредитованность победила ЦБ, констатирует Марк Гойхман. Просроченные банковские кредиты физическим лицам в апреле 2020 года повысились в сумме на 1,2%, их удельный вес в кредитных активах поднялся с 4,5 до 4,6%, по данным ЦБ РФ. И это даже с учетом проводимой реструктуризации, которая сглаживает остроту проблемы. Доля кредитов с ПДН заемщика выше крайне критических 80%, составила 23%. В таких условиях подрывается ликвидность банков, у них не хватает оборотных средств для выполнения своих обязательств.

Поэтому было решено отложить распространение нормативной ПДН на ипотечные кредиты. Во-первых, они наиболее надежны, поскольку обеспечены твердым залогом, по ним меньше просрочка. Во-вторых, объясняет эксперт, их средняя сумма высока, и ограничения в выдаче привели бы к еще большей нехватке средств банков, что резко снижает уже их собственную надежность и платежеспособность.

В-третьих, препятствование ипотеке подрывало бы и общую её программу для стимулирования строительства, его смежных отраслей и экономики в целом в период нового кризиса. Тогда ограничена стала бы и программа льготной ипотеки под 6,5% с господдержкой.

Таким образом, заключает Марк Гойхман, решение ЦБ вынужденное, но верное в нынешних обстоятельствах. Хотя оно и повышает риски, но умеренно. Оно поддержит и ликвидность банков, и стимулирование экономики, и развитие рынка доступной ипотеки с невысокими ставками. Выиграют все стороны: заемщики, банки, государство. Но по мере выхода из кризиса, в случае увеличения проблемности ипотечных кредитов, возможен возврат к решению о введении ПДН для ипотеки.