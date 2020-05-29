Минтруд пробует защитить и работодателей, и работников

В Минтруде прикинули, как долго коронавирус будет сказываться на рынке труда. Решили, что — до конца 2020 года. На этот срок рассчитан проект постановления кабинета министров об особом порядке увольнения сотрудников в условиях пандемии.

Как сообщает ТАСС, в постановлении министерство труда предложило правительству впервые воспользоваться временным правом установить особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с распространением которонавируса, которое должно появиться у исполнительной власти после вступления в силу соответствующих поправок.

Проект постановление «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» прописывает также особенности трудовых взаимоотношений при введении простоя, перевода на неполный день или на другую работу. Сейчас Трудовой кодекс РФ просто не учитывает таких обстоятельств, как карантин и другие ограничения в случае пандемии. При этом, около 5,6 млн человек в России работают сейчас на «удаленке» из-за коронавируса.

При обычных условиях оптимизация персонала предусмотрена тремя способами: введение простоя, сокращение штата или перевод на неполный рабочий день. Теперь может появиться запретит на увольнение или отправление в простой сотрудников в период приостановки деятельности компании из-за вводимых ограничений.

Ранее, напомнило РБК, министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил закрепить в законе понятия удаленной и комбинированной занятости. Он сослался при этом на предложения работодателей. Теперь агентству РБК в Минтруде сообщили, что «документ в его текущем виде - это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства».

Проект постановления направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Там представлены правительство, работодатели и профсоюзы.

Напрасный труд

Странно, комментирует предложение юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Анастасия Гурина, что подобный документ вышел уже, ближе к концу режима самоизоляции. Количество зараженных, отмечает она, сейчас снижается с каждым днем. Он был бы как нельзя кстати в самом начале введения нерабочих дней.

Тогда тысячи российских предпринимателей, не имеющих накоплений или вложивших их в развитие бизнеса, оказались в патовой ситуации. Президент сообщил о введении нерабочих дней и о необходимости платить зарплату работникам из средств самих предпринимателей. Но российский бизнес оказался не готов к этому.

В существующем законодательстве, отмечает эксперт, не было норм, эффективно регламентирующих действия работодателей в такой чрезвычайной ситуации, как эпидемия и приостановки почти всей бизнес-деятельности в стране. В результате предприниматели начали придумывать различный «креатив» чтобы не разориться к концу режима «нерабочих дней». Многие компании решили начать с увольнений сотрудников по «собственному желанию»; объявлять простой, чтобы платить зарплату не полностью; заставлять работников уходить в неоплачиваемый отпуск.

Некоторые работодатели говорили своим сотрудникам: «Ребята, давайте вы сейчас уволитесь, а после карантина мы снова вас возьмем на работу. Потому что если мы продолжим платить зарплату, то к концу самоизоляции мы просто обанкротимся и прекратим свое существование». И многие соглашались на эти условия, ведь неизвестно, что будет с рынком вакансий после карантина, а тут есть хоть небольшая возможность трудоустроиться.

Компании, у которых не было средств на выплату заработной платы, но которые желали сохранить персонал, расторгали трудовые договоры и одновременно подписывали новые с «открытой» датой, чтобы принять сотрудников сразу, как только разрешат работу их предприятия, рассказывает Анастасия Гурина. С введением режима нерабочих дней, количество обращений за юридической консультацией по трудовым вопросам выросло в несколько раз, отмечает она. Работодатели оказались в растерянности, никто просто не понимал, как дальше нужно работать, чтобы соблюсти все правовые нормы.

Сейчас Минтруд предлагает документ, регламентирующий, в том числе и увольнение работников в период пандемии и ограничительных мер. С предложением данного документа ведомство немного опоздало, учитывая, что в России каждый пятый работник уже попал под сокращение во время пандемии. По данным Росстата, количество безработных за последний месяц выросло более чем на 800 тыс. человек.

Кому будет лучше

Проанализировав положения постановления, Анастасия Гурина говорит, что оно направлено на улучшение положения работодателя, так как предполагает сокращенные сроки уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, наделяет работодателя правом переводить сотрудника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу на три месяца в той же компании, к тому же, временная нетрудоспособность работника в связи с карантином теперь не является основанием для продления или перенесения отпуска.

С одной стороны, эти изменения негативны для работника, а с другой стороны, возможно, позволят не допустить сокращения рабочих мест. Однако, считает юрист, очень важным для работников в этом постановлении будет норма, которая предусматривает возможность прекращения трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, только по инициативе работника или по соглашению сторон.

Предполагается, что данное положение позволит не допустить неправомерного увольнения работника работодателем. Хотя, исходя из судебной практики, очень часто работников заставляют подписывать заявления об увольнении по собственному желанию, угрожая увольнением «по статье». Но в данном случае такая угроза невыполнима, однако, работодатель может апеллировать тем, что он даст плохую характеристику на работника при обращении к нему потенциального будущего работодателя уволенного сотрудника с вопросом о его трудовых качествах.

Если говорить о перспективах судебных трудовых споров, то Анастасии Гуриной они представляются довольно туманными. Сейчас предварительные судебные заседания по искам, поданным в апреле в региональные суды общей юрисдикции, назначают уже на конец августа, отмечает она.

«Можно представить, что будет в московских районных судах, учитывая их огромную загрузку и вне режима самоизоляции. А трудовой спор требует скорейшего решения, человек может просто остаться без средств к существованию, не говоря о том, что у него могут быть иждивенцы. Да, безусловно, в случае восстановления на работе можно будет взыскать оплату временного прогула. Но где гарантии, что к моменту вынесения решения суда, компания-работодатель не будет банкротом?», — говорит эксперт.