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В рабочей группе оценили ситуацию с голосованием по поправкам в Конституции

Москва, 29.05.2020

Талия Хабриева – сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в российскую Конституцию – заявила, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования по поправкам в основной закон страны По её словам, дата будет зависеть от того, какая обстановка будет с пандемией коронавируса в стране, передаёт РИА Новости.

«Так как выход из карантина уже начался, и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности, то нет необходимости затягивать этот процесс. Тем более это важно для того, чтобы поправки в Конституцию как можно скорей стали определять развитие нашего законодательства», – резюмировала Хабриева.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести на свежем воздухе и растянуть это мероприятие на несколько дней. Соответствующие рекомендации предложили в Роспотребнадзоре и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В частности, голосование предлагается провести на улице под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

При этом вблизи каждой площадки для волеизъявления должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами. Также необходимо организовать температурный контроль граждан и обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции.

Напомним, 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменению Конституции РФ Владимир Путин поддержал дату проведения всероссийского опроса 22 апреля 2020. Оданко 25 марта в своём обращении к нации президент объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок из-за пандемиикоронавируса COVID-19. 21 мая ЦИК РФ постановил возобновить подготовку к проведению голосования. По информации источников, рассматриваются две возможные даты – 24 июня и 8 июля.

Статистика на 29 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 84 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 387 623 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 371 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 332 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (773 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369). За время эпидемии от коронавируса умерло 4 374 человека, выздоровели 159 267.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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