В России 24 июня объявлен выходным днём

Президент РФ Владимир Путин объявил в России 24 июня нерабочим днем, так как в эту дату пройдет парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в указе главы государства отмечается, что 24 июня в 10:00 мск на Красной площади в Москве, а также в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. А в 22:00 мск состоятся артиллерийские салюты.

Отмечается, что 24 июня день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

Напомним, 26 мая во время совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Российский лидер поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

При этом марш «Бессмертного полка» планируется провести в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

Как подчеркнул Путин 24 июня провести марш «Бессмертного полка» не получится, так как невозможно обеспечить выполнение жестких требований безопасности и дистанцирования.