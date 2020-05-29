В России могут установить памятники погибшим от коронавируса врачам

Политик Максим Сурайкин предложил установить в Москве и других городах страны памятники врачам, погибшим в период пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, в каждом крупном городе РФ есть погибшие от COVID-19 медики, поэтому необходимым увековечить их имена в названиях улиц, передаёт РИА Новости со ссылкой партию «Коммунисты России», лидером которой является Сурайкин.

«Об этом должны подумать администрации соответствующих субъектов РФ, общественность регионов», – считает он.

Кроме того, политик просит начать работу над установкой в Москве и в других городах памятников всем российским медикам, погибшим в ходе эпидемии.

«Медицинские работники проявляют особое мужество в сложившейся ситуации, поскольку они обязаны ежедневно идти на риск, исполняя клятву Гиппократа. Они не могут самоизолироваться по домам», – подчеркнул политик.

Он считает, что необходимо сформировать худсовет, который определит композицию такого памятника, место его размещения, объявит конкурс.

«Было бы правильно, если бы у подножия памятника, когда он появится, были бы указаны имена всех медиков России, павших жертвой эпидемии», – резюмировал Сурайкин.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ на 22 мая, которые впервые огласила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова.

Статистика на 29 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 84 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 387 623 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 371 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 332 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (773 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 374 человека, выздоровели 159 267.

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