В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за последние 24 часа выявлено 8572 новых случаев заболевания коронавирусом, передает оперштаб. В общей сложности число заболевших за весь период эпидемии достигло 387 623. По данному показателю РФ по-прежнему находится на третьем месте в мире после Бразилии, в которой уже 438,2 тыс. инфицированных. За последние сутки прирост больных в стране составил 26,4 тыс. человек. В США уже 1,72 млн заболевших и за последние 24 часа новых диагнозов зафиксировано 22,5 тыс.

Наибольшее число новых больных выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания. На втором месте Московская область, где новых диагнозов за сутки 773. В Санкт-Петербурге - 369, в Нижегородской области 281, в Свердловской области - 269.

Из российских больниц выписано за последние 24 часа 8 264 человека, всего выздоровело за весь период 159 257 пациентов. Активных больных на 29 мая - 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Число безвозвратных потерь за сутки от коронавирусной инфекции составило в России 232 человека, что стало антирекордом с начала эпидемии, сообщает оперштаб. Из них 76 скончались в Москве. За весь период в России зафиксировано 4 374 летальных исхода от COVID-19.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик Виталий Зверев рассказал, что носить перчатки во время эпидемии не только бесполезно, но и вредно, поскольку коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. А вот заработать грибок вполне возможно, добавил ученый.