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В Турции с 1 июня откроют пляжи

Москва, 29.05.2020

Власти Турции с 1 июня 2020 года официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи. Однако работать они будут по новым правилам

Так лежаки на пляжах установят исходя из 8 кв. метров на одну семью. После каждого туриста их продезинфицируют, после чего место должно оставаться свободным не менее 20 минут. А вот загорать на своих полотенцах и где захочется отдыхающим запрещено, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, также теперь запрещено курить на пляже. Под запрет в том числе попали и кальяны.

Информации о том, какие виды водного спорта будут доступны, пока нет. Сейчас известно о том, что возобновлены только морские прогулки.

Между тем отели Турции могут открываться с июня. Однако решение остается за собственниками. При этом международные рейсы в Турцию будут возобновляться поэтапно. В частности, рейсы из России планируется принимать с 15 июля.

Ранее сообщалось, что пляжи в России могут открыться 1 июля. Об этом заявил глава Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его словам, туристический сезон откроется в стране несмотря ни на что, хотя и со сдвигом во времени. В регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».

При этом депутат подчеркнул, что предпочтение россиянами внутреннего туризма внешнему позволит оздоровить отечественную туристическую отрасль.  Кроме того, по его мнению, полёты за рубеж пока небезопасны.

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