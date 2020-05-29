Николай Малышев – российский врач-инфекционист – рассказал, когда можно не носить медицинские маски. По его мнению, это можно делать там, где есть такая возможность с точки зрения безопасности, передаёт РИА Новости.

«Там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить»,- резюмировал Малышев.

Ранее сообщалось, что завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик Виталий Зверев рассказал, что носить перчатки во время эпидемии не только бесполезно, но и вредно, поскольку коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. А вот заработать грибок вполне возможно.

Также академик выступил против ношения масок на улице, он высказал свое недоумение, что некоторым детям надевают маску на свежем воздухе.

Статистика на 29 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 84 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 387 623 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 371 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 332 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (773 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 374 человека, выздоровели 159 267.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.