Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы

Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%.

В связи с тяжелой экономической ситуацией из-за режима самоизоляции правительство ускоряет введение мер поддержки для малоимущих. В частности, на месяц раньше вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (указ об этих выплатах недавно подписал Президент России Владимир Путин). Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей. Также под вопросом источники финансирования этой программы, ведь финансовое положение части регионов оставляет желать лучшего.

На ежемесячные выплаты могут претендовать малоимущие родители детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. К малоимущим относятся семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Размер выплаты на одного ребенка составляет 50% прожиточного минимума в регионе — так что в среднем по России эта сумма составит 5500 рублей. Подавать документы можно, начиная с 1 июня 2020 года через гсоуслуги или МФЦ, а пособия за предыдущие месяцы 2020 года будут выданы ретроспективно, начиная с января. Теоретически, ничего кроме заявления (и подтверждения личности заявителя при подаче документов) не требуется – все остальные документы должны собираться в автоматическом режиме без непосредственного участия заявителя.

Сложные расчеты

Дальше начинаются сложности. При определении статуса малоимущей семьи проверяется ее среднедушевой доход за 12 календарных месяцев, которые заканчиваются за полгода до подачи заявления. Это немного сбивает заявителей, так как, например, если подавать заявление с 1.06.2020 года, то будет учитываться среднедушевой доход с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. Eсли у людей тогда все было хорошо с работой, а сейчас нет — их дети ничего не получат. Впрочем, в этом году, по инициативе Владимира Путина, доход по предыдущему месту работы тех, кто сейчас официально признан безработными, не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Однако это касается только дохода по месту работы — другие виды дохода все еще учитываются. Кстати, как напоминает старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина, учет доходов за 12 месяцев, которые отсчитываются за полгода до даты подачи заявления, установлен также для федеральных выплат на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет.

Вообще выбор такого странного на первый взгляд периода для вычисления дохода семьи на самом деле имеет под собой серьезные основания. Как объясняет руководитель Центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Олеся Феоктистова, изначально предполагалось, что будет использоваться 12-месячный период с 1 января 2019 года, то есть календарный год целиком. Однако из-за переноса начала выплат на месяц раньше получились такие странные даты. «12-месячный период с 1 января по 31 декабря 2019 года нужен для того, чтобы проверить доходы заявителей автоматически, без их личного обращения с документами. У налоговой службы на настоящий момент есть сведения о доходах граждан только за прошлый год, — рассказывает руководитель НИФИ. — Это вынужденный компромисс между тем, чтобы сделать выплату максимально доступной — за счет отмены необходимости обращаться за получением выплаты лично и с подтверждающими доходы документами, — и тем, чтобы точно оценить, кто является малоимущим прямо сейчас».

Другой важный вопрос — как именно вычисляется среднедушевой доход. В отличие от некоторых других пособий, в этот раз в расчет входят не только зарплаты, компенсации, премии, пенсии, пособия, стипендии, денежное довольствие, компенсации и доходы от бизнеса и самозанятости. В расчет также принимаются алименты, проценты по вкладам, доходы от продажи и аренды имущества, страховые выплаты, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и авторские вознаграждения.

Квартиры посчитают

Впрочем, сам механизм сбора этих данных и способ расчета суммы в указе четко не прописан, что вносит некоторую неразбериху. «Принцип расчета доходов в таком виде рекомендован для всех регионов. Скорее всего, все регионы и будут его придерживаться, — рассказывает эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева. — Также постановление дает регионам возможность установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости. То есть речь идет о том, чтобы оценивать нуждаемость не только по доходам, но и по наличию дополнительного жилья (вторая квартира, дача), автомобиля или нескольких машин в семье».

Обязательными для регионов являются только установленный порог среднедушевого дохода и размер выплат. По мнению Елены Гориной, наиболее вероятно, что регионы будут встраивать новую выплату на детей 3-7 лет в свою нормативную базу, которая регулирует предоставление малоимущим семьям пособия на ребенка до 16 лет (если ребенок продолжает обучение – до 18 лет). Это пособие существует с 1995 года, и его нормативная база достаточно хорошо отработана.

Пока еще мало кто из специалистов подробно рассматривал правовую практику отдельных регионов. Однако, по данным Олеси Феоктистовой, ряд регионов такие «имущественные фильтры» уже установил: например, в Ивановской области, таким требованием, в частности, является наличие у семьи не более одной квартиры, а у многодетной — не более двух .

Нужно только заявление

Если абстрагироваться от расчетов и требований к получателю пособий, то саму процедуру подачи заявления федеральные власти постарались предельно упростить. Все сопутствующие документы должны собираться в автоматическом режиме без участия заявителя. Подать заявление может один из родителей или опекун. Подать заявление можно либо на портале «Госуслуги», по почте или через МФЦ. Естественно, при желании, можно обратиться непосредственно в региональный орган исполнительной власти или уполномоченную им организацию.

Впрочем, есть другая проблема. «Заявительная форма получения выплаты при отсутствии понятной для семей информации о порядке ее назначения или неадекватного поведения отдельных родителей может привести к тому, что часть семей не обратится за выплатой, — предупреждает директор Научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина. — Когда речь идет о поддержке населения, особенно детей и семей с детьми, остро необходима активная позиция по выявлению нуждающихся и социального посредничества со стороны органов соцзащиты. Должен реализоваться подход «мы идем к вам, чтобы помочь».

Когда дело дойдет до выплат, обязательно встанет вопрос об источниках финансирования. Часть регионов в РФ, мягко говоря, не испытывают избытка средств. Всего на выплаты этого пособия в 2020 году направят больше 136 млрд рублей, из них 105 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Так что доля региональных бюджетов в финансировании не так уж велика. «Как и в случае с другими субсидиями, чем меньше уровень бюджетной обеспеченности в регионе, тем выше доля софинансирования из федерального бюджета: в половине регионов она превышает 85% от общей потребности в средствах на выплату этого пособия», — поясняет Елена Горина.

Елена Киселева напоминает, что в России сейчас 9,3 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из них, по оценкам Росстата, 28% живут в бедности. Получается, что на получение пособия могут претендовать 2,6 млн детей. «Минтруд оценивает, что в 2020 году пособие получат около 2 млн. детей (как раз на такое количество детей хватит 136 млрд рублей), — рассуждает эксперт ИКСИ. — Таким образом, «за бортом» может оказаться как минимум 600 тысяч детей. По оценкам региональных органов соцзащиты, практика такова, что порядка 30% малоимущих не получают пособий и других видов поддержки от государства из-за несоответствия формальным критериям или невозможности предоставить нужные документы».

Пока не начнутся реальные выплаты, не появится итоговая статистика за год, довольно сложно оценивать действенность мер социальной поддержки. Впрочем, интересные предварительные оценки уже есть. Центр финансов социальной сферы НИФИ смоделировал, как отразится выплата на уровне бедности семей. Были использованы данные обследования домохозяйств Росстата, но из-за временного лага между сбором данных и их публикацией, оценка сделана так, как будто это пособие выдается в условиях 2018 года.

В случае, если учитываются только официальные доходы, которые будут автоматически проверены по сведениям налоговой службы, уровень бедности (доля малоимущих) среди семей с детьми от 3 до 7 лет в результате получения выплаты сократится на 14%. В целом среди семей с несовершеннолетними детьми уровень бедности от данной меры сократится на 8%. Если же, как это делает Росстат, оценивать долю малоимущих с учетом скрытых доходов, уровень бедности среди семей с детьми от 3 до 7

лет сократится сильнее — на 26%. «Эта разница в оценке возникает потому, что когда в расчет берется совокупный доход, дефицит дохода у семей с детьми 3-7 меньше, а значит, в результате выплаты пособия большее число семей преодолевают черту бедности — прожиточный минимум», — объясняет Олеся Феоктистова.