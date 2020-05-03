Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633, до 134 тыс. 687 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

В Москве количество инфицированных увеличилось на 5948, до 68 606 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 1 280, за сутки умерли 58 человек.

Симптомов нет у 50,3% выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Днем ранее было выявлено 9623 человека, инфицированных коронавирусом.

В воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн.

При этом 174 тыс. тестов выполнены за последние сутки.