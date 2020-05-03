Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу

В последние годы дедолларизация была одной из ключевых геополитических тем, и это касается не только России. Китай и даже Европа регулярно поднимали вопрос о свержении доллара с валютного Олимпа. Желание объяснимо - лишить США важнейшего инструмента давления в мировой политике.

Американцы слишком активно стали диктовать свои условия, нарушая гармонию мировой торговли. Слово санкции стало появляться в информационном пространстве слишком часто.

Сейчас, когда печатный станок Федеральной резервной системы работает на полную мощность, а уровень долга правительства США, очевидно, преодолел гравитацию и отправляется в стратосферу, призывы поиска замены доллару в качестве мировой резервной валюты снова обретают волнообразный характер.

Главным соперником США на мировой арене остается Китай. Неудивительно, что именно в КНР хотели бы найти альтернативу больше всего.

На прошедшей неделе президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара.

По его словам, неограниченная программа количественного смягчения ФРС и другие стимулирующие меры вызвали обеспокоенность относительно устойчивости долларовой системы и в долгосрочной перспективе приведут к обесцениванию доллара.

Президент Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф уверен, что доллар будет слабеть в течение длительного времени. Он уверен, вопрос не в том, произойдет ли это, а когда.

Реакция американского регулятора и правительства на коронавирус перевела гиперинфляцию из статуса наихудшего сценария к наиболее вероятному.

По мнению господина Шиффа, наступит момент, когда начнется массовый сброс долларов. Инвесторы просто не захотят держать облигации, номинированные в долларах, поскольку их стоимость будет снижаться вместе с переоценкой самой валюты.

Штаты действительно активно пользуются долларом для продвижения своих интересов во внешней политике. В 2014-2015 годах американцы угрожали отключить российские банки от системы SWIFT, аналогичные санкции были введены в отношении Ирана.

В прошлом году Вашингтон угрожал отключить от долларовой системы даже Китай, если страна не будет следовать санкциям ООН в отношении Северной Кореи.

Понятно, что такая политика довольно сильно раздражает другие страны, особенно те, которые имеют существенное влияние на мировую экономику, поэтому рано или поздно процесс ухода от доллара, скорее всего, будет запущен.

“Это оружие для США, но для других стран - источник опасности. Валюта, которую мир в конечном итоге выбирает для глобальной торговли, не должна кому-то давать привилегии, а других подвергать опасности”, - сказал Ван Чженинг.

Массивные покупки золота центральными банками, наблюдавшиеся в последние несколько лет, могут служить сигналом, что мир уже сейчас готовится к уходу от доллара.

Золотой стандарт по мнению многих экспертов стал бы идеальным решением, ведь он не позволял центробанкам манипулировать денежной массой. В 1971 году, напомним, США отказались от него и получили возможность печатать столько денег, сколько захочется, а также наращивать долг до бесконечности.

Что любопытно, стоимость доллара к других фиатным валютам и к золоту движется разнонаправленно. Серьезное расхождение началось в конце 2018 года и с тех пор только расширяется.

Однако, стоит признать, на пути к свержению доллара есть определенные преграды. Дело в том, что именно в американской валюте номинирован колоссальный объем долга – примерно 40%.

И крах доллара приведет к разрушению всей финансовой системы.

Это стало очевидно еще во время финансового кризиса 2008 года. Неамериканские банки имели международные обязательства на сумму эквивалентную 27 триллионам долларов. Около 18 триллионов были номинированы в долларах. В результате Федеральному резерву США пришлось увеличить своп линии для зарубежных ЦБ - это был единственный способ удовлетворить долларовый голод.

Однако финансовый кризис в итоге сделал доллар еще более влиятельным, так как расширил его использование в глобальной торговле. Уже через 10 лет в 2018 году обязательства банков Германии, Франции и Великобритании в долларах были больше, чем обязательства в собственных валютах.

Кроме того, все вышесказанное в обозримом будущем будет с завидной регулярностью приводить к всплеску спроса на доллары. Необходимость выплачивать долги будет провоцировать покупки доллара, как следствие, делать американскую валюту крепче.

Так что, экономисты, уверенные в неминуемом ослаблении доллара, возможно, сильно ошибаются в своих суждениях.

Кстати, желание США напечатать как можно больше долларов также может быть продиктовано не только стремлением помочь экономике оправиться от кризиса, но и еще больше расширить влияние своей валюты. Чем больше долларов в финансовой системе, тем шире его использование, а значит, и лишить статуса резервной ее будет сложнее.