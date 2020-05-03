Ученые вновь сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По их прогнозам, пандемия может завершиться 12 августа, сообщает РИА Новости.

Дата третий раз сдвинулась на четыре дня из-за резкого прироста числа зараженных.

Авторы прогноза заявили, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

На 3 мая число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633, до 134 тыс. 687 человек.

В Москве количество инфицированных увеличилось на 5948, до 68 606 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 1 280, за сутки умерли 58 человек.

Симптомов нет у 50,3% выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Днем ранее было выявлено 9623 человека, инфицированных коронавирусом.

В воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн.

При этом 174 тыс. тестов выполнены за последние сутки.