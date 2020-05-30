Экскаваторы сбавляют ход

До коронакризиса продажи экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков и прочей дорожно-строительной и специальной техники в России уверенно ползли вверх: по данным АЕБ, ушедший 2019 г. этот рынок закончил с приростом в 12% и показателем в 13,2 тыс. единиц, а в первом квартале текущего года также оказался в плюсе на 8% (2,6 тыс. единиц).

Однако в новых условиях надвигающегося экономического спада продавцы и производители этой техники приготовились затягивать пояса. «Наша индустрия, конечно же, пострадала меньше, чем, например, ресторанный бизнес, работа больших предприятий, в частности, в добывающих отраслях не останавливалась. Но ситуация наложила значительный отпечаток на положение дел как с операционной точки зрения (ограниченный доступ на объекты эксплуатации техники в связи с карантином), так и с инвестиционной, некоторые наши клиенты пересмотрели инвестиционные планы и отложили их», -- отмечает Андрей Комов, генеральный директор Volvo CE Russia.

«В связи с сохранением низких цен, например, на уголь, падением спроса на продукты горнодобывающей индустрии со стороны традиционных стран-потребителей, таких как Китай или страны Европы, а также логистическими и таможенными ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, наблюдается уменьшение спроса на крупную технику, задействованной в добывающей отрасли, примерно на 40-50%, -- указывает Роман Искаков, заместитель руководителя департамента по продажам строительной техники Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- Чтобы избежать риска резкого увеличения цены машин, обусловленного падением рубля, часть клиентов в середине этого месяца поспешили закупить технику, которую они изначально рассчитывали приобрести чуть позже. То есть можно говорить о небольшом смещении спроса на более ранний период по объективным причинам».

На мировой рынок спецтехники негативно влияет и приостановка заводов ведущих концернов: например, в апреле в связи с пандемией в Великобритании на паузу были поставлены конвейеры компании JCB, с который в том числе в Россию поставляются многие модели спецтехники. Впрочем, сейчас, как сообщают представители компании, работа заводов возобновлена. «Перед возобновлением производства были проанализированы все риски и внедрены повышенные меры безопасности. Мы все приспосабливаемся к новым реалиям, заботясь о снижении возможных рисков», ─ заявил в официальном пресс-релизе Грэм Макдональд, исполнительный директор JCB.

Впрочем, участники рынка говорят, что пандемия оживила некоторые сегменты, например, связанные со строительством новых объектов здравоохранения. «Мы связываем свои надежды в первую очередь со строительной отраслью, которая в большей степени финансируется государственным или муниципальным бюджетами в нашей стране, -- говорит Роман Искаков. -- Сюда относятся развитие дорожной системы, которая является одним из важнейших направлений нацпроектов, прокладка нефтегазовых трубопроводов, строительство социальной инфраструктуры. Стоит отметить, что в последние несколько месяцев много строительной техники, в том числе землеройной, было задействовано при строительстве объектов здравоохранения, необходимых для противодействия COVID-19».

Тем не менее производители и продавцы спецтехники с тревогой говорят о снижении инвестиционной активности своих клиентов и просят регулятора о мерах поддержки, связанных прежде всего с отменой утилизационного сбора и таможенных пошлин на запчасти. «От лица комитета АЕБ мы направили в правительство РФ и Минпромторг предложения по поддержке отраслей конечных потребителей. – говорит Андрей Комов. -- Наша индустрия не включена в список наиболее пострадавших отраслей. Однако это не значит, что мы и наши клиенты не пострадали. Чтобы не оказаться в ситуации, когда спасать будет некого, нужно уже сейчас проводить эффективные меры господдержки. От того, как пройдут через этот кризис наши конечные потребители и насколько быстро они войдут в рабочий режим, зависит успешное восстановление экономики в целом. А восстановление невозможно без продолжения строительства инфраструктуры, жилья и сети дорог. У большинства клиентов сейчас едва ли есть средства на уплату утилизационного сбора. Поэтому мы обратились к властям с рекомендацией ввести каникулы на уплату утилизационного сбора как минимум до конца 2020 года. Также для поддержания машин в работоспособном состоянии в ситуации кризиса мы считаем необходимым обнулить таможенную пошлину на запчасти как минимум до конца 2020-го».

Снижение утилизационного сбора также помогло поддержать продажи и в других секторах коммерческой техники, например, связанными с грузовыми автомобилями. «На наш взгляд, отличной поддержкой стали бы отсрочка налоговых платежей и снижение ставки утилизационного сбора, -- отмечает Евгения Ким, коммерческий директор Daewoo Trucks. – При этом важной мерой является поддержка клиентов из наиболее пострадавших отраслей экономики, которые могли бы позволить удержать спрос на коммерческий транспорт».