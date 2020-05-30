Какой праздник вас ждёт сегодня?

Что отмечать сегодня узнайте в источнике. Пусть каждый день станет менее обычным.

Национальные и государственные праздники в России

Нерабочие дни:

1-6 и 8 января для школьников и студентов новогодние каникулы

7 января отмечают православное Рождество

23 февраля вся страна празднует День защитника Отечества

8 марта является Международный женский день

1 мая Праздник Весны и Труда

9 мая отмечается День Победы

12 июня считается Днём России

4 ноября День народного единства

Праздники регионов России:

Регионы России имеют право объявлять собственные нерабочие дни. Например в регионах, где проживает много людей мусульман:

Курбан-байрам

Ураза-байрам (отмечается в первый день месяца шавваль)

Кроме этих в России есть и другие праздники, которые широко отмечаются, но они являются рабочими днями.

Праздники о которых не все знают

Существуют малоизвестные праздники. О них знает небольшое количество человек. В основном знающие люди как-то связаны с праздником: работают в этой сфере или увлекаются этим. Но на самом деле каждый день является необычным. Знать какой сегодня праздник очень интересно. Это очень разнообразит жизнь любого человека. Вот парочка примеров:

Всемирный день океанов. Был утверждён 12 января 2009 года. Отмечается 8 июня. Празднуют его все люди, которые неравнодушны к экологической обстановке в океанах. Каждый год для празднования выделяется новая тема, которая раскрывает насколько важно защищать океаны. Всемирный день фотографии. Отмечать праздник начали с 2009 года по предложению Корске Ара. Отмечается 19 августа. В этот день любители и профессионалы собираются отпраздновать, дают советы, фотографируются, посещают выставки. Международный день неторопливости.Был утверждён в Италии в 2007 году. Празднуется 26 февраля. В этот день в Италии проводят "Медлительный марафон", а в Милане людям, которые спешат, выписывают небольшие штрафы.

В Российской Федерации существует большое количество праздников. На некоторые из них вся страна отдыхает: выделяются нерабочие дни. А в остальные граждане России продолжают работать. Есть праздники которые известны многим, но есть и такие, о которых знает меньшинство. Каждый человек имеет право отдохнуть и устроить себе праздник. Повод всегда можно найти, если знать где искать.