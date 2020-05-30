Вход/Регистрация Подписка

Какой праздник вас ждёт сегодня?

Москва, 30.05.2020
Все мы знаем о существовании разных праздников. Но знали ли вы, что каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник?
#PressRelease

Что отмечать сегодня узнайте в источнике. Пусть каждый день станет менее обычным.

Национальные и государственные праздники в России

Нерабочие дни:

  • 1-6 и 8 января для школьников и студентов новогодние каникулы
  • 7 января отмечают православное Рождество
  • 23 февраля вся страна празднует День защитника Отечества
  • 8 марта является Международный женский день
  • 1 мая Праздник Весны и Труда
  • 9 мая отмечается День Победы
  • 12 июня считается Днём России
  • 4 ноября День народного единства

Праздники регионов России:

Регионы России имеют право объявлять собственные нерабочие дни. Например в регионах, где проживает много людей мусульман:

  • Курбан-байрам
  • Ураза-байрам (отмечается в первый день месяца шавваль)

Кроме этих в России есть и другие праздники, которые широко отмечаются, но они являются рабочими днями.

Праздники о которых не все знают

Существуют малоизвестные праздники. О них знает небольшое количество человек. В основном знающие люди как-то связаны с праздником: работают в этой сфере или увлекаются этим. Но на самом деле каждый день является необычным. Знать какой сегодня праздник очень интересно. Это очень разнообразит жизнь любого человека. Вот парочка примеров:

  1. Всемирный день океанов. Был утверждён 12 января 2009 года. Отмечается 8 июня. Празднуют его все люди, которые неравнодушны к экологической обстановке в океанах. Каждый год для празднования выделяется новая тема, которая раскрывает насколько важно защищать океаны.
  2. Всемирный день фотографии. Отмечать праздник начали с 2009 года по предложению Корске Ара. Отмечается 19 августа. В этот день любители и профессионалы собираются отпраздновать, дают советы, фотографируются, посещают выставки.
  3. Международный день неторопливости.Был утверждён в Италии в 2007 году. Празднуется 26 февраля. В этот день в Италии проводят "Медлительный марафон", а в Милане людям, которые спешат, выписывают небольшие штрафы.

 

В Российской Федерации существует большое количество праздников. На некоторые из них вся страна отдыхает: выделяются нерабочие дни. А в остальные граждане России продолжают работать. Есть праздники которые известны многим, но есть и такие, о которых знает меньшинство. Каждый человек имеет право отдохнуть и устроить себе праздник. Повод всегда можно найти, если знать где искать.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
  3. В правительстве явно обозначились две партии
    Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России пора перестать гордиться профицитным бюджетом и начинать увеличивать заимствования. Заимствовать обязательно надо, считают эксперты, а также и резервы расходовать, ведь за это не придётся платить никому 6.5% годовых и более. Но решится ли правительство включить денежный насос?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама