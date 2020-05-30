Опубликована новая статистика по числу заболевших коронавирусом в России

За минувшие сутки в 83 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 387 623 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 952 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 367 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (735 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+365).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 555 человека, выздоровели 167 469.

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