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Покупка недвижимости в Испании: о чем стоит знать

Москва, 30.05.2020
Когда вы задумались о переезде в Испанию, очень важно сразу же подумать и о покупке недвижимости. Но, как сделать выбор, и на что обращать внимание вот самые главные и актуальные вопросы.
#PressRelease

Что значит низкая стоимость дома

Стоимость дома не всегда правильный критерий для выбора, чтобы купить квартиру в аликанте с Alisa-Spain, нужно учитывать и другие факторы. Поскольку под низкой ценой может скрываться какой-либо недостаток жилья (плохой район, неадекватные соседи), следует быть максимально внимательным при такой покупке.

А вот, если стоимость снижена из-за маленьких сроков, в таких случаях владельцы делают это постепенно.

Советы, которые помогут выбрать недвижимость в Испании:

  • При оформлении сделки должен присутствовать риэлтор, а иногда даже юрист. Стоит обращать внимание на наличие развитой инфраструктуры, учебных заведений, общественного транспорта, наличие парковки, шум из улицы, расстояние к морю.
  • Цель покупки недвижимости: сдача в аренду или место для постоянного проживания. Если второй вариант, тогда следует быть более критичным, и учитывать наличие всего необходимого для жизни.
  • До оформления сделки просчитать самому, или обратиться с этим вопросом к риэлтору: различные дополнительные расходы. А именно налоги, содержание жилья (годовой налог на имущество, оплата кондоминиуму, коммунальные платежи). И к тому же гражданам других стран, нужно добавить еще и сумму на доходы нерезидентов в Испании.
  • Оккупанты, те кто захватывают жилье, также могут предлагать более выгодную цену. Но, заключать любые сделки с ними можно только с адвокатом.
  • Нужно узнать, как проходит оформление туристических лицензий в местном муниципалитете. Важно учесть стоимость деклараций, которые нужно подавать 4 раза в год, если покупатель нерезидент Испании.
  • Знакомство с соседями — это тоже важный пункт еще до начала заключения договора. Особенно если учесть то, что шумоизоляция в домах Испании, в основном, оставляет желать лучшего.
  • Различные заведения общественного питания: кафе, бары, рестораны, и тд. Это все дополнительный шум, который может мешать свободно жить.
  • Предложения от ипотечной программы (их условия, сроки, ставки).

Выбирая жилье в центре, чаще всего придется арендовать гараж или парковочное место для своего авто. А вот в пригородах, с этим куда проще.

Чаще всего, сложно предусмотреть все проблемы, которые могут возникнуть на этапе покупки. Но, здесь описаны основные из них. Те, которые могут оставить неприятный отпечаток от самого процесса покупки недвижимости.

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