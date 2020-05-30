Прогноз погоды: синоптики обещают россиянам непростое лето 2020

До календарного лета 2020 осталось чуть более суток. Пожалуй, ещё никогда россияне не ждали его наступления, как в этом году. Уставшие от длительного периода самоизоляции, когда не то чтобы отправиться на отдых, но даже просто выйти из дома было проблематично, граждане нашей страны верят, что в период с июня по август им всё-таки получится провести отпуск не в четырёх стенах своего жилища, а хотя бы в скверах и парках, наслаждаясь свежим, чистым воздух.

Есть и те, кто планирует отправиться к Чёрному морю, выбраться в горы или насладиться многочисленными достопримечательностями, которыми богата наша страна. Поэтому неудивительно, что почти всех интересует, какую погоду нам подарит предстоящее лето. Тем более, что конец весны с точки зрения климатической обстановки, выдался, мягко говоря, некомфортным – почти всю Русскую равнину накрыли мощные ливни, грозы, град и пониженный температурный фон. По прогнозу синоптиков, в ближайшие три месяца погода снова не порадуют, а само лето 2020 обещает быть очень непростым.

Прогноз погоды на лето 2020. МЧС предупреждает о стихийных бедствиях, засухе и пожарах

В частности, специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС РФ в своём прогнозе предупредили, что лето 2020 будет жарким во всех отношениях. Например, в Центральной России и в регионах Сибири вырастет число смерчей и ураганов. В Волгоградской, Астраханской и Нижегородской областях возможна засуха. При этом аномальная жара спровоцирует природные пожары на Дальнем Востоке и в сибирских регионах, а также на европейской территории РФ.

Но и это ещё не всё – в МЧС прогнозируют предстоящим летом возникновение торфяных пожаров сразу в нескольких областях страны. Речь идёт о Нижегородской, Тверской, Московской, Рязанской и Владимирской областях.

Погода в июне 2020. Точный прогноз синоптиков

При этом специалисты метеослужб в своих прогнозах пока осторожны и сейчас более или менее точно могут предположить, какая погода лжидается в июне. Как утверждают метеорологи, в первой половине предстоящего лета сразу в нескольких регионах страны температурный фон будет значительно ниже климатической нормы.

Так, непростая климатическая обстановка прогнозируется в Бурятии и Иркутской области. А ведь именно в эти регионы, некоторые наши соотечественники запланировали отправиться предстоящим летом, чтобы провести отдых на озере Байкал. Обычно здесь уже в самом начале июня воздух прогревается до плюс 23 градусов выше нуля и ярко светит солнце.

В этому году в первой декаде первого календарного месяца лета 2020 будет немного иначе. В Иркутской области в период с 1 по 9 июня зарядят сильные дожди, а погодные градусники покажут около плюс 13-15. Ночью же, местами даже возможны заморозки.

Ещё холоднее будет на северной стороне Байкала в Бурятии, где также начало июня ознаменуются осадками, усилением ветра, но более низким температурным фоном – плюс 8-12 и заморозками после полуночи.

Зато в Крыму и Краснодарском крае, где в начале июня пройдут дожди и будет плюс 17-20, в середине месяца всё-таки станет жарко, что очень порадует тех, кто в ближайшее время планирует отправиться на отдых к морю. Москву же и Санкт-Петербург, прежде всего, в первой декаде первого месяца календарного лета 2020 ждут дожди, грозы, сильный ветер и не самый высокий температурный фон.

Прогноз погоды на июль 2020

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, второй месяц календарного лета 2020 может побить множество температурных рекордов. В частности, палящий зной накроет крымский полуостров. Предположительно, на солнце воздух будет прогреваться до плюс 30-35. В средине июля столбики термометров повысятся до плюс 37, а на солнце возможно даже и выше.

На побережье Чёрного моря в Краснодарском крае также ожидается страшная жара. Уже в самом начале второго календарного месяца лета-2020 градусники станут показывать редкие даже для этих мест плюс 40. В конце месяце всё это может закончится мощным ураганом.

Москву, по прогнозу синоптиков, в июле 2020 тоже ждут горячие деньки. Местами воздух станет прогреваться до плюс 30-32, что при высокой влажности создаст невыносимую духоту. Всё это время в столичном регионе, как предполагают метеорологи, будет властвовать Атлантический фронт, но при этом осадки, как минимум до середины второй декады месяца выпадать будут крайне редко. Зато ближе к началу августу возможны грозы, молнии, усиление ветра, проливные дожди и град.

Погода на август 2020. Долгосрочный прогноз синоптиков

В первой половине августа почти на всей территории Русской равнины - по-прежнему жарко. В регионах Поволжья, а также на Северном Кавказе – плюс 28-33. Осадки здесь если и ожидаются, то не раньше последней декады месяца.

В Северной столице до середины последнего месяца календарного лета 2020 очень комфортно и тепло – плюс 20-27, что в городе на Неве бывает в августе крайне редко. Но уже в 20-х числах осень напомнит о себе пасмурной погодой, дождями и понижением температуры до плюс 15-17.

Примерно по тому же сценарию будет складываться климатическая ситуация в Москве, а также в других регионах Центральной России. Но, как предупреждают метеорологи, в столице, а также во Владимирской, Ярославской и Тверской областях в первую неделю августа непростое лето 2020 может ударить разрушительным ураганом. Впрочем, сейчас об этом говорить, конечно рано. Долгосрочный прогноз сбывается, как правило, кране редко. Поэтому более точно о погоде в августе мы узнаем не раньше конца июля.