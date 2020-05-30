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В России могут ввести штраф за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30.05.2020

В России могут ввести штраф от 5 тыс. до 7 тыс. руб. для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, который размещён Минюстом РФ на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом, как подчеркнул заместитель министра юстиции Денис Новак, штрафы не затронут граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

«Административная ответственность возникает только тех случаях, когда появляется обязанность проведения вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», – поясни чиновник.

Напомним, сейчас КоАП не предусматривает наказания граждан за отказ от вакцинации.

Свежие данные о статистике заболевания коронавирусом в странах мир, в Бразилии и в России опубликованы на этом сайте

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