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Названы сроки появления лекарства от коронавируса COVID-19 в больницах России

Москва, 31.05.2020

Лекарство от коронавирусаCOVID-19 российского производства «Авифавир» поступит в больницы страны уже примерно через 10-11 дней, пишет газета «Известия».

Напомним, накануне появилась информация, что Минздрав официально одобрил «Авифавир», созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия «ХимРар».

Первое в РФ лекарство от COVID-19 уже получило до 1 января временную регистрацию и включено в государственный реестр лекарственных средств до 1 января 2021 года. В РФПИ утверждают, что «Авифавир» появится в клиниках страны 11 июня. При этом приобрести в аптеках его будет нельзя даже по рецепту.

Наша справка

«Авифавир» - первый отечественный препарат на основе «Фавипиравира», используемого в Японии с 2014 года при тяжёлых формах гриппа. Принцип его действия заключается в том, что он останавливает механизмы размножения коронавируса COVID-19. Его эффективность в 80% была подтверждена в ходе промежуточных клинических испытаний.

При этом непосредственно в самой Японии отложили выпуск «Фавипиравира», не сумев доказать его эффективность. Испытания там продолжатся в июне.

Статистка по коронавирусу в России на 30 мая

По данным на 30 мая, в 83 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 387 623 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 371 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 332 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (773 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 374 человека, выздоровели 159 267. Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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