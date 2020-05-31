Опубликована статистика на 31 мая по коронавирусу в России

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 405 843 пациентов с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 9 268 случаев заражения.Таким образом, число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая превысило 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,3%

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 595 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (757 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 693, выздоровели 171 883.

Ранее сообщалось, что названы сроки появления лекарства от коронавируса COVID-19 в больницах России. Первое в РФ лекарство от COVID-19 уже получило до 1 января временную регистрацию и включено в государственный реестр лекарственных средств до 1 января 2021 года.

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