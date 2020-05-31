Прогноз погоды: Россию ждут климатические катаклизмы в сентябре

Последние полгода погода в России преподносит один сюрприз за другим. Так, зима 2019/2020 выдалась удивительно тёплой: многие жители страны так и не сменили демисезонные плащи и куртки на утеплённые пуховики и шубы. В регионах, где привычно в это время лютуют суровые русские морозы, столбики термометров не всегда опускались ниже 3 градусов ниже нуля.

Игриво повёл себя март 2020: россияне почти обрадовались приходу настоящей тёплой весны – предвестнику жаркого лета, но апрель установил свои правила и заполнился непривычно прохладной погодой. Май выдался жарким в Сибири и холодным на юге страны, а напоследок и вовсе громко хлопнул дверью, буквально затопив Москву и Подмосковье.

Как обещают синоптики, предстоящим летом может пасть ни один климатический рекорд. Но долгим лето бывает только в книгах Джорджа Мартина. В реальности же, оно пролетит незаметно, а за ним придёт непредсказуемый сентябрь. Точный прогноз погоды на первый месяц календарной осени сейчас, конечно не даст никто. Но метеорологи уже осторожно рекомендуют россиянам подготовится к буйству стихии: дожди, грозы, сильный ветер и даже ураганы могут обрушатся в сентябре на Русскую равнину.

Погода в Москве в сентябре 2020. Предварительный прогноз синоптиков

Так, очередные климатические катаклизмы, согласно предварительному прогнозу синоптиков, ожидают Москву. При этом начнётся осень в столичном регионе комфортной, приятной погодой. Предположительно, минимум первая неделя сентября в Москве пройдёт под лозунгами лета: яркое солнце и плюс 20. Ближе ко второй декаде месяца ветер нагонит небольшие тучки, ожидается переменная облачность, но в этой карусели не будет места сильному дождю.

Вторая половина сентября всё чаще будет напоминать жителям столицы о скором приходе осени – в этот период прогнозируются осадки, местами сильные и продолжительные. В конце месяца температура не поднимется выше плюс 12-15 днём и будет остывать до плюс 5 – ночью. Кроме того, ветер северного направления станет порой разгоняться до 15-20 метров в секунду. Также не исключаются грозы и молнии, в Подмосковье возможен град.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в регионах Центрального федерального округа

В первоой половине первого месяца календарной осени, как пока прогнозируют синоптики, порадует погода теплом и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Например, в Калужской области до конца первой декады сентября столбики термометров будут подниматься до плюс 20-23, осадки если и выпадут, то будут редкими и вряд ли создадут какой-то дискомфорт местным жителям.

Летнее солнышко на неделю, а то две задержится в Брянской области – здесь днём на солнце воздух возможно будет прогреваться даже до плюс 25-30. С середины же сентября пройдут первые осенние дожди и постепенно тепло уйдёт из региона. Воздух остынет, причём в ночные часы до плюс 5-6. Поэтому уже сейчас метеорологи рекомендуют любителям природы и дачникам завершить все свои дела 15-16 сентября.

Владимирская область также с большой неохотой будет уступать главенство осени: в начале сентября здесь, как и в соседних регионах прогнозируется тёплая погода (плюс 20-22) с минимумом осадков и почти полным безветрием.

Ближе к концу сентября почти на всей территории ЦФО резко похолодает – днём до плюс 10-13, после полуночи – до плюс 3-5. При этом зарядят дожди, которые, скорее всего, будут такими же мощными и продолжительными, как в конце мая 2020. Помимо этого, возможно усиление ветра до ураганных показателей (20-25 метров в секунду), а также такие климатические катаклизмы, как грозы и град.

Погода в сентябре 2020 на российских курортах. Прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, на российских курортах в сентябре будет неспокойно. Несмотря на то, что в начале первого календарного месяца осени в Крыму, Краснодарском крае, а также в Кавказских Минеральных водах будет очень тепло, а местами даже жарко (плюс 28-30), весь юг России периодически будут атаковать влажные атмосферные воздушные массы из Атлантики, которые примерно 8-10 числа принесут сюда проливные дожди и настоящий грозовой шторм.

Начавший на море, предположительно в Севастополе, он постепенно накроет почти всю террииторю крыма, потом Кубань, доберётся до Ставрополья и возможно зацепит даже Центральные регионы России.

Во второй половине месяца при относительно тёплой погоде, когда столбики термометров будут держаться на отметке плюс 20-25, дожди продолжат поливать как крымский полуостров, так и черноморские курорты Краснодарского края. Наиболее сильные из них ожидаются в Анапе, Сочи и Адлере. При этом в Ставропольском крае, в частности, в Кисловодске и Пятигорске заметно похолодает до плюс 13-15, но зато прекратятся осадки.

Пока этот прогноз, что вполне естественно, всего лишь предварительный и с каждым следующим месяцем он будет обновляться, поэтому утверждать сейчас, что в сентябре климатическая обстановка будет сложной, ещё очень рано. В любом случае, у природы нет плохой погоды. Поэтому, какой бы она не была в начале осени 2020, всем нам надо набраться терпения, дождаться окончания изоляционных мер, а на случай осенних бурь запастись впечатлениями от предстоящего лета, которое, опять-таки, по предварительному прогнозу, ожидается жарким.