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В Кремле рассказали, когда будет принято решение по голосованию за Конституцию

Москва, 31.05.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда будет объявлена новая дата голосования по поправка в Конституцию.

По словам представителя Кремля, об этом сообщит лично глава государства, когда посчитает нужным. В интервью телеканалу «Россия 1» представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли объявление дат Парада Победы и акции «Бессмертный полк», что наша страна движется и к объявлению даты голосования по поправкам в основной Закон.

«Это решение, которое принимает лично Владимир Путин, – подчеркнул Песков. – А вы же знаете, что президент всех призывает не «интуичить», а строго опираться именно на чёткие данные по ситуации с коронавирусом в России от учёных, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным что пора голосовать, тогда он и объявит новую дату».

Ранее сообщалось, что Талия Хабриева – сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в российскую Конституцию – заявила, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования по поправкам в основной закон страны. По её словам, дата будет зависеть от того, какая обстановка будет с пандемией коронавируса в стране.

Напомним, 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменению Конституции РФ Владимир Путин поддержал дату проведения всероссийского опроса 22 апреля 2020. Оданко 25 марта в своём обращении к нации президент объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок из-за пандемиикоронавируса COVID-19. 21 мая ЦИК РФ постановил возобновить подготовку к проведению голосования.

Статистика на 31 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 572 человек. Всего на территории РФ выявлено 405 843 пациентов с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 9 268 случаев заражения.Таким образом, число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая превысило 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,3%

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 595 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (757 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+369).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 693, выздоровели 171 883.

 Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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