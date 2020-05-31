Вторые станут первыми

Глава SpaceX Илон Маск по праву может гордиться своим новым достижением. Его пилотируемый корабль Crew Dragon спустя почти 19 часов полета успешно пристыковался к МКС. А два астронавта NASA — Даглас Хёрли и Роберт Бенкен — уже начали переходить в американский сегмент, где встретились с основным экипажем станции. "Экипаж 63 рад приветствовать Dragon и его пилотов на Международной космической станции", -- сказал астронавт Крисс Кэссиди. С удачной стыковкой поздравил астронавтов NASA и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, разместив соответствующее сообщение на английском языке в своем твиттере.

Эмоциям политиков, чиновников NASA, да и простых наблюдателей, как в самих США, так и в других странах, нет предела. «Этот запуск найдет отклик в душе всех тех, кто считает себя исследователем», — говорит Илон Маск. — «Мы сделали первый шаг на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией». А что касается батута, то он работает, иронично сообщил глава SpaceX, подчеркнув, что «это – шутка для посвященных».

«Это замечательный день и для NASA и для SpaceX и великий день для Соединенных Штатов Америки. Прошло девять лет с тех пор, как мы запустили американских астронавтов на американских ракетах с американской земли, и вот теперь мы сделали это снова», — торжественно сообщил директор национального аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн.

Наконец, не удержался от пламенной речи и Дональд Трамп. «Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты – номер два в космосе. Но теперь США вернули себе престиж мирового лидера в космосе», — заявил американский президент сразу после запуска Crew Dragon, добавив при этом, что его страна уже совершенно точно высадит на Луне первую женщину-астронавта.

Но это еще не все. «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — гордо заявил президент США, подчеркнув при этом, что уже видел соответствующие разработки и «просто не может в них поверить».

На прогулку к МКС

Безусловно, лидерство нашей страны в пилотируемой космонавтике и уязвленное чувство национальной гордости почти десять лет не давали покоя многим американцам. Напомним, что после прекращения полетов Space Shuttle американцы вынуждены были доставлять своих астронавтов к МКС при помощи наших кораблей серии «Союз-МС». За это время они перевезли на станцию и доставили обратно на Землю более 72 астронавтов, что обошлось NASA почти в 4,2 млрд долларов. Понятно, что мириться с ролью младшего партнера американцы просто не могли, да и не собирались.

Еще в 2014 году NASA провело тендер на создание собственных пилотируемых космических кораблей, в котором победили сразу две компании: компания SpaceX со своим Crew Dragon и корпорация Boeing с кораблем Starliner. Если верить открытым данным, то SpaceX получила на эти цели порядка 4 млрд долларов, а Boeing — свыше 5 млрд долларов.

Но если компания Илона Маска смогла создать сразу несколько опытных экземпляров кораблей Crew Dragon, один из которых уже совершил успешный полет к МКС в марте прошлого года (в беспилотном режиме), то корпорация Boeing эту работу, по сути, провалила. Первый и единственный испытательный беспилотный полет ее Starliner, состоявшийся в самом конце прошлого года, потерпел фиаско. Корабль так и не смог пристыковаться к МКС из-за того, что в нужное время не включил двигатели и оказался на нерасчетной орбите.

Тем не менее, глава программы Starliner Джон Малхолланд уже заявил, что Boeing сделала нужные выводы и исправила системы программного обеспечения корабля. И похоже, что в NASA этим удовлетворилось. Более того, агентство дополнительно выделило на программу Starliner свыше 400 млн долларов.

Уже известно, что этот корабль в беспилотном режиме полетит к МКС в ноябре нынешнего года, а с астронавтами на борту – весной следующего. А вот Crew Dragon (в случае удачной посадки на воду) отправится в свой второй пилотируемый полет уже летом нынешнего года. Причем на его борту будет сразу четыре астронавта.

Всего же в течение ближайших пяти лет американцы намерены доставить к МКС на своих кораблях не менее полусотни астронавтов. Однако после 2025 года правительство США, скорее всего, прекратит финансирование МКС, а эксплуатацией американского сегмента станции займутся частные компаниям. Причем их главным бизнесом станет доставка туда космических туристов.

Илон Маск не раз говорил, что готов возить туда всех желающих примерно за 30-35 млн долларов. Правда, это почти втрое ниже той цены, за которую в последнее время продавала места на «Союзах-МС» госкорпорация «Роскосмос».

Луна ждать не будет

Но самое важное для американцев сейчас, это вновь, как когда-то, Луна. Год назад Дональд Трамп поставил NASA предельно четкую задачу: высадить американских астронавтов, включая ту самую первую женщину, на спутник Земли уже в начале 2024 года.

Этот срок определен не случайно. Нынешний глава Белого дома уверен, что снова сможет выиграть президентские выборы, а значит триумфальное возвращение американцев на Луну должно состояться не позднее последнего года второй каденции Трампа. Если верить данным NASA, то в ближайшие четыре года на этот проект будет потрачено 35 млрд долларов. А вся лунная программа обойдется США примерно в 70 млрд долларов.

Американцы всеми силами пытаются форсировать лунный проект. И для того, чтобы уложиться в отведенный президентом срок, они приняли решение на текущем этапе отказаться от ускоренного строительства окололунной станции, с которой, как предполагалось, астронавты и отправятся на Луну. Вместо этого решено, что экипаж с астронавтами отправится к естественному спутнику нашей планеты на пилотируемом корабле Orion непосредственно с Земли, — на сверхтяжелой ракете SLS.

Уже в следующем году капсула Orion без экипажа проведет на орбите Луны около месяца, после чего вернется на Землю. А еще через год такой же корабль, но уже с астронавтами на борту, облетит естественный спутник Земли. И наконец, в 2024 году, все тот же Orion доставит к Луне специальный посадочный модуль вместе с двумя астронавтами NASA, которые вновь ступят на поверхность ближайшего к нашей планете небесного тела.

Впрочем, на текущий момент из всей необходимой для лунной программы техники у NASA есть только экспериментальный образец корабля Orion, созданный корпорацией Lockheed Martin. Его первый испытательный полет состоялся аж шесть лет назад. А пилотируемый запуск несколько раз переносился — то из-за неготовности ракеты SLS, то еще по каким-то техническим причинам.

Еще хуже обстоят дела с ракетой SLS. Над этой программой стоимостью 20 млрд долларов корпорация Boeing работает уже почти десять лет, но готового изделия она представить так и не смогла. Летом прошлого года Джим Брайденстайн заявил, что SLS готова на 90% и что в ближайшее время инженеры установят на нее четыре мощных двигателя RS-25, после чего можно будет начать летные испытания.

Но недавно глава NASA сказал, что работа над этой ракетой временно приостановлена из-за распространения коронавируса. А чуть позже стало известно, что агентство намерено перенести первый старт SLS на ноябрь будущего года.

Один запуск этой ракеты обойдется в 1,6 млрд долларов. В случае крупного серийного заказа цену можно будет снизить примерно вдвое.

Но самое главное то, что у NASA нет посадочного модуля для высадки астронавтов на Луну. Только в начале мая этого года агентство подписало контракты на разработку таких аппаратов с тремя частными компаниям: SpaceX, Blue Origin и Dynetics. На эти цели выделено чуть менее трех миллиардов долларов. Предполагается, что где-то через десять месяцев фирмы-контрагенты представят свои проекты посадочных модулей, из которых NASA выберет один-единственный вариант. Он и будет запущен в серию.

Тем не менее, надо понимать, что даже если прототипы спускаемых модулей удастся сделать в срок, то на их испытания и доработки уйдут многие годы. Таким образом, очевидно, что порадовать Дональда Трампа успешным возвращением американских астронавтов на Луну до 2024 года почти наверняка не удастся.

А Марс подождет

Что же касается подготовки к пилотируемому полету на Марс, то сейчас он и вовсе выглядит фантастикой. На текущий момент ни у одной страны мира нет ни технологий обеспечения жизнедеятельности при полете в дальний космос, ни способов защиты человека от радиационного излучения на столь длительный период времени. А полет на Марс даже при самом благоприятном развитии событий займет не менее полтора лет.

Наконец, все попытки Илона Маска сделать хотя бы прототип экспериментального пилотируемого корабля для этой цели до сих пор завершались полным провалом. Последний раз это произошло два дня назад, когда примерно через две минуты после запуска метанового двигателя аппарат Starship взорвался на полигоне в Техасе.

Впрочем, у Маска есть еще очень много времени, чтобы доработать свой пилотируемый марсианский корабль. Во всяком случае, никакими сроками он не ограничен, да и баллотироваться в президенты США глава SpaceX не собирается.