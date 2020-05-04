Италия начинает выходить из карантина

Начиная с 4 мая, в Италии постепенно ослабляются карантинные меры, но страна вступает в новую фазу борьбы против коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Речь идет о фазе, в течение которой нам придется сосуществовать с этим вирусом», - написал Конте на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что с 4 мая более 4 млн итальянцев, которые находились дома, вернутся на работу.

«Все они будут использовать общественный транспорт, многие компании и заводы возобновят деятельность», - продолжил Конте. Он напомнил, что число ситуаций, когда итальянцы смогут подхватить вирус, возрастает, а значит нужно быть предельно внимательными и ответственными.

«Мы можем справиться с этим, если будем вести себя ответственно», - добавил Конте. Премьер напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, транспорте, супермаркетах, а также мыть руки.

Напомним, 4 мая в Италии по решению правительства страны многие компании возобновляют свою работу, в первую очередь, речь идет о предприятиях, ориентированных на экспорт, - автопром, именитые итальянские модные дома.

Ранее сообщалось, что в Италии на сегодня отмечается самая низкая смертность от коронавируса, начиная с 14 марта. За сутки зафиксировано 1 389 новых случаев заболевания. В общей сложности за период эпидемии в стране зафиксировано 210 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией.