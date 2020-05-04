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Как будет отменяться карантин

Москва, 04.05.2020
Все сегодняшние прогнозы говорят, что первые послабления карантинных мер в России начнутся только после майских каникул при условии контролируемой динамики заболеваемости. Окончательного же демонтажа большей части ограничений стоит ожидать не раньше середины лета
#Коронавирус
#Экономика
#Мир
  • Как будет отменяться карантин

AP Photo/ТАСС

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (Singapore University of Technology and Design), все очаги распространения коронавируса в России будут локализованы только к середине июня, что, в сущности, и будет означать конец первой волны эпидемии.

Уже в пятницу 1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова туманно обрисовала черты нашего будущего после очередной порции нерабочих дней: «Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать».

Но даже такие, мягко говоря, незначительные послабления пока остаются в подвешенном состоянии — все будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации грядущих недель. И в то время, как в России еще только ожидают выхода на заветное плато по динамике заболеваемости коронавирусной инфекции, в ряде американских штатов и почти во всех европейских странах уже начинают постепенно ослаблять карантинные меры и медленно возвращаться к нормальной жизни.

На их примере попробуем сконструировать наше будущее.

 

Школа, прогулки и наличные деньги

 

Постепенное снятие ограничений началось в Европе уже в двадцатых числах апреля, и в целом этот процесс можно охарактеризовать как мягкий и чрезвычайно аккуратный. Обычная жизнь возвращается здесь порционно. Открывается лишь часть предприятий и заведений, и возвращается обратно лишь часть повседневных практик, при этом сохраняется общий фон тревоги и напряжения, надзора и подозрительного дистанцирования.

Согласно рекомендациям ВОЗ, ослабление карантина возможно только в том случае, если местная система здравоохранения проводит тестирование в достаточном объеме, чтобы максимально точно контролировать распространение инфекции, быстро изолируя всех потенциальных переносчиков и оказывая всю необходимую медицинскую помощь заболевшим. На данный момент хуже всего с организацией тестирования в Великобритании, где проводят только 120 тыс. тестов в неделю (для сравнения: в Германии — 350 тыс.) и о снятии ограничений пока и речи не идет — какие-либо решения будут приниматься только после 7 мая.

Первыми, кто объявил о начале сворачивания карантинных мер, были Дания и Норвегия. Так, в Дании были открыты детские сады и школы, возобновили работу предприятия малого бизнеса. В Норвегии, по словам местной жительницы Кристины Емельяновой, с 20 апреля тоже начали открываться детские сады, а через несколько дней открылись и школы, но пока только для младшеклассников, поскольку дети в этом возрасте болеют мало и, как правило, не в тяжелой форме.

«Во время карантина также нельзя было ездить в другую коммуну с ночевкой. Сейчас этот запрет сняли, — рассказывает Кристина Емельянова. — Правительство планирует постепенно открывать бизнес, который предоставляет услуги, связанные с прямым контактом людей, если салоны смогут соблюсти все необходимые санитарные меры». Общественный транспорт, по ее словам, все еще ходит по графику воскресных дней, а первые места и водитель по-прежнему отгорожены от пассажиров. Возвращаются в повседневность и наличные деньги, которыми до этого нигде нельзя было расплатиться.

Среди всех стран Евросоюза Чехия была первой, чье правительство объявило о закрытии своих границ, и она же первой в конце апреля вновь их открыла, хотя о возобновлении авиасообщения говорить еще рано. Во многом столь быстрый перелом в борьбе с эпидемией был связан с дисциплинированностью самих чехов. Как рассказала «Эксперту» жительница Праги Татьяна Ижболдина, «чехи привыкли: что им говорят по телевизору, то и правда. Им сказали — и с первого же дня они начали ходить в масках, а те, кто не успел их купить, сшили самостоятельно».

Сейчас, по ее словам, в стране начали открываться рестораны, однако пока только на вынос. В городах теперь также можно свободно передвигаться по улице, соблюдая положенную дистанцию, а некоторые работодатели уже сейчас планируют постепенно возвращать сотрудников обратно в офис.

Смягчаются карантинные меры в Швейцарии и в Австрии. Так, по словам научного сотрудника международного института системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis) Никиты Стрельковского, в Австрии с 4 мая в школу смогут ходить выпускные классы с соблюдением мер предосторожности, а с 17 мая вернутся уже все остальные школьники. Правда, до конца учебного года в школах не будут преподаваться физкультура и музыка — здесь без контактного взаимодействия не обойтись. По его словам, пока в общественные места без маски не пускают, но их уже можно получить бесплатно.

 

«Вторая фаза»

 

В одной из самых пострадавших от эпидемии стран — Италии — тоже начинают постепенное ослабление карантина, во многом на свой страх и риск. Управление гражданской обороны Италии уже не первый день отчитывается о новых рекордно низких показателях по летальным исходам, а динамика новых заражений заметно снизилась.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о начале перехода во «вторую фазу» борьбы с пандемией. С 4 мая вновь заработает большая часть промышленных предприятий, а также ремонтно-строительные компании и компании оптовой торговли. Такие же ограничения были сняты и в Испании: здесь компании, работающие в сфере промышленности и строительства, возобновили работу.

С середины апреля в Италии начали открываться книжные магазины, химчистки, магазины детской одежды и канцелярских товаров. Теперь в рамках «второй фазы» будут незначительно смягчены и некоторые ограничения по передвижению.

Так, несмотря на то что перемещение внутри городов и населенных пунктов все равно потребует заполнения декларации с указанием цели поездки, теперь к уважительным причинам — посещение аптеки, магазина, врача или поход на работу — добавится еще и потребность навестить близкого родственника.

Как и в Испании, итальянцам вновь будет разрешено заниматься спортом и совершать пробежку в близлежащих парках. Для перемещения пассажиров на общественном транспорте в ускоренном режиме осуществляется разметка для соблюдения социальной дистанции. Пока под запретом остаются любые мероприятия с участием больших компаний, так же как возможность посещения церквей.

В случае, если динамика заболеваемости будет снижаться и дальше, правительство Италии с 18 мая планирует начать открывать магазины розничной торговли, библиотеки и музеи, а вот бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты будут закрыты как минимум до 1 июня. Учебные заведения так и останутся закрытыми до осени.

 

Десамоизоляция

 

Во Франции в конце апреля правительство представило свой план десамоизоляции. С 11 мая в стране вновь откроются школы и рестораны, в то время как музеи будут закрыты до середины июня. Тем не менее передвижение внутри городов все еще будет жестко контролироваться, а нарушителей будут штрафовать.

Такая неопределенность еще больше накаляет и без того социально напряженную ситуация в стране: на фоне затянувшегося карантина в некоторых неблагополучных районах Парижа уже не раз происходили стычки между полицейскими и людьми, которые устали сидеть по своим квартирам. И французскому правительству, несмотря на пока положительные статистические данные по числу новых заболевших и умерших, пока не удалось в достаточной степени нарастить тестирование (пока только 150 тыс. тестов в неделю), без которого вторая волна эпидемии может вновь быстро вернуть в повседневность карантинный диктат.

В то время как штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния продолжают агонизировать от эпидемии, в ряде других американских штатов — например, в Техасе, Джорджии, Оклахоме, Монтане — постепенно начинают открываться фитнес-центры, салоны красоты, боулинг-клубы и тату-салоны. Кроме того, в Монтане с 26 апреля верующим разрешили проводить службы, а в штате Джорджия ресторанам позволили обслуживать клиентов на своей территории.

Наконец, в Китае, где эпидемия началась раньше и карантин был снят уже в марте, многие ограничения уже остались в прошлом, хотя жизнь все равно значительно отличается от той, что было до пандемии.

По словам Ильи Радаева, бизнесмена, который не первый год живет в городе Шэньчжэнь на юге Китая, повседневная жизнь здесь наконец вернулась к норме: «Люди ни в чем не ограничены. Можно ходить в кафе и рестораны. Кончено, пока учебные заведения закрыты, как и места массового скопления людей, например те же кинотеатры. Остались меры контроля за перемещением и регулярная проверка температуры тела». По его словам, ходят слухи, что на севере Китая, в Харбине, на днях вновь ввели жесткие карантинные меры из-за нового всплеска коронавируса.

Похоже, страна готовится ко второй волне эпидемии.

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