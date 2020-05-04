Как выбрать оптового поставщика строительных материалов

Многие люди, например, хотят сменить тесную квартиру на просторный коттедж. Предприниматели стремятся открывать офисы в более удобном и перспективном для бизнеса месте. Как бы там ни было, но строительные работы всегда несут за собой значительные траты, которые при желании можно оптимизировать.

Как сэкономить на закупке стройматериалов?

Оптовой закупкой материалов могут заниматься как физические, юридические или ответственные за строительство лица, так и сами собственники строительной компании. Также существует вариант передачи задач на аутсорсинг. Каждый из этих вариантов по-своему хорош. Да и оптовая закупка – это всегда экономия денежных средств, убедиться в этом вы можете здесь.

В строительной компании обязанности по закупке материалов лежат на целом отделе или нескольких менеджерах по снабжению. Они занимаются поиском поставщиков, ведут с ними переговоры, заключают договора. Благодаря чему компания экономит средства. Но необходимость ежемесячной оплаты их труда снижает процент этой экономии.

Если же доверить закупку и подбор стройматериалов сторонней компании на условиях абонентского или разового обслуживания, то можно пользоваться опытом и возможностями целого коллектива менеджеров по закупкам. И при этом за их услуги оплачивать цену сопоставимую зарплате одного снабженца. Такой вариант очень удобен при ведении частного строительства. Особенно, если у вас нет времени вникать во все нюансы ценовой политики рынка стройматериалов.

Как выбрать надежного поставщика

Выбирая компанию, которая будет заниматься обеспечением стройматериалов вашего объекта следует учитывать ряд факторов. В их числе:

репутация и опыт работы;

соответствует ли специализация фирмы вашим запросам;

насколько прочны и широки ее связи с производителями материалов;

достаточно ли у ее сотрудников квалификации для оказания всех необходимых вам услуг;

скорость выполнения заказов и отсутствие при этом ошибок;

наличие примеров успешно завершенных проектов;

способность работать не только с постоянными заказами, но и разовыми;

умение быстро реагировать на изменения в ходе строительства.

Кроме всего прочего ответственный поставщик всегда закрепляет за клиентом персонального консультанта, который следит за всем происходящим на объекте и в случае необходимости организовывает оперативную доставку дополнительных материалов.