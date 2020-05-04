Как выбрать оптового поставщика строительных материалов

Многие люди, например, хотят сменить тесную квартиру на просторный коттедж. Предприниматели стремятся открывать офисы в более удобном и перспективном для бизнеса месте. Как бы там ни было, но строительные работы всегда несут за собой значительные траты, которые при желании можно оптимизировать.
Оптовой закупкой материалов могут заниматься как физические, юридические или ответственные за строительство лица, так и сами собственники строительной компании. Также существует вариант передачи задач на аутсорсинг. Каждый из этих вариантов по-своему хорош. Да и оптовая закупка – это всегда экономия денежных средств, убедиться в этом вы можете здесь.
В строительной компании обязанности по закупке материалов лежат на целом отделе или нескольких менеджерах по снабжению. Они занимаются поиском поставщиков, ведут с ними переговоры, заключают договора. Благодаря чему компания экономит средства. Но необходимость ежемесячной оплаты их труда снижает процент этой экономии.
Если же доверить закупку и подбор стройматериалов сторонней компании на условиях абонентского или разового обслуживания, то можно пользоваться опытом и возможностями целого коллектива менеджеров по закупкам. И при этом за их услуги оплачивать цену сопоставимую зарплате одного снабженца. Такой вариант очень удобен при ведении частного строительства. Особенно, если у вас нет времени вникать во все нюансы ценовой политики рынка стройматериалов.
Выбирая компанию, которая будет заниматься обеспечением стройматериалов вашего объекта следует учитывать ряд факторов. В их числе:
Кроме всего прочего ответственный поставщик всегда закрепляет за клиентом персонального консультанта, который следит за всем происходящим на объекте и в случае необходимости организовывает оперативную доставку дополнительных материалов.