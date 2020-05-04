Каким будет конкурент «Арматы»

Глава бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подписали контракт на разработку «европейского танка будущего» в рамках проекта Main Ground Combat Systems (MGCS). Его создание займет порядка десяти лет и обойдется по меньшей мере в 10 млрд евро. Если все пройдет удачно, то уже начиная с 2035 года новая бронетехника начнет поступать на вооружение армий Франции и ФРГ, где заменит нынешние основные танки этих стран -- Leclerc AMX-56 и Leopard 2. Напомним, что политическое решение о совместной работе над проектом MGCS Париж и Берлин приняли еще несколько лет назад, но долгое время стороны не могли договориться о разделении сфер ответственности в части интеллектуальной собственности и согласовать правила экспортных поставках новой бронемашины. Именно из-за этого Бундестаг в какой-то момент даже отказался выделять необходимые средства на программу MGCS. Но теперь, похоже, все эти вопросы уже успешно решены. Как заявила госпожа Парли, проект будет финансироваться практически на паритетных началах, а его результатом станет появление принципиально нового европейского танка, обладающего широкими коммуникационными возможностями. «Это именно тот проект, на базе которого Европа сможет выстроить собственную оборону в атмосфере взаимного доверия» -- сообщила министр вооруженных сил Франции.

Уже не вызывает сомнений, что новый франко-германский танк будет заметно отличаться от тех военных стандартах, которые приняты в НАТО. Так, например, он будет оснащен 130-миллиметровой пушкой, которую уже активно испытывает германский военно-промышленный концерн Rheinmetall AG. Как заявил «Эксперту» заместить директора Центра АСТ Константин Макиенко, в этом случае боевая мощь новой бронемашины возрастет едва ли не на 40%. Правда, увеличение калибра имеет и обратную сторону – оно ведет к значительному уменьшению боекомплекта снарядов, размещенных в танке. Впрочем, есть основание полагать, что немцы с этой задачей так или иначе справятся. Более того, вполне вероятно, что специалисты Rheinmetall установят на MGCS еще более мощное главное орудие – диаметром 140 миллиметров. Заметим, что сейчас в соответствии с натовскими стандартами практически все танки альянса имеют пушки 120-миллиметрового калибра. Но это еще не все. Новый франко-германский танк должен иметь возможность вести сетецентрические боевые действия. То есть получать и обрабатывать информацию из всех источников, которые находятся на поле боя и за его пределами, включая фронтовые истребители, БПЛА, и, возможно, спутники. Наконец, предполагается, что новый танк будет оснащен современными комплексами активной брони и активной защиты, включая противотанковые и иные ракеты. Таким образом, вполне вероятно, что новая франко-германская машины превзойдет по своим характеристикам новейший российский танк Т-14 «Армата», который, по некоторым данным, отправлен на доработке.

Заметим, что MGCS – это уже второй крупный проект в военной сфере, которые немцы решили реализовать вместе с французами. Так, год назад эти страны уже начали научно-исследовательские работы по программе «Воздушная боевая система будущего» (Future Combat Air System, FCAS). Этот проект, стоимостью 20 млрд евро, предусматривает создание к 2040 году не только франко-германского истребителя шестого поколения, но и целой системы интегрированной воздушной безопасности, которая среди прочего будет включать в себя еще и спутники, а также разведывательные и ударные беспилотные аппараты — все они должны работать в единой информационной среде. Таким образом, можно уверенно утверждать, что Франция и Германия прочно взяли курс на развитие национальных военно-промышленных комплексов и больше не будут в этом вопросе ориентироваться на США.