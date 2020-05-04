В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью "Российской газете".

Наиболее активно коронавирус распространяется при тесных контактах родственников, а также в местах с большим количеством людей. Он отметил, что увеличивается число заболевших в медицинских организациях, а также в домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

Он напомнил, что в России карантинные меры начали принимать еще в начале января, а затем их ужесточали. Это, по словам академика, позволило сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции и выиграть время для медицинских служб. Эпидемиолог отметил, что больше всего заболевших COVID-19 приехало из европейских стран.

Коварство инфекции, по словам Брико, заключается в том, что ее инкубационный период составляет от двух до 20 дней. Часть людей, вернувшихся из-за границы заболеет спустя какое-то время после возвращения домой. Он пояснил, что сначала нужно было предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих в страну — сейчас, по его словам, всех инфицированных выявить невозможно.

"Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции", — пояснил эпидемиолог.

За минувшие сутки в России выявлено 10 581 случай заболевания коронавирусом нового типа в 82 регионах, что менее чем на сто заболевших меньше, чем 3 мая. Ровно половина новых пациентов - 50,6%, не имели никаких клинических проявления, то есть являлись бессимптомными носителями, сообщает 4 мая оперативный штаб. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268. Наибольшее число заболевших вновь зафиксировано в Москве, где инфицированных за сутки выявлено 5795 человек. В общей сложности в столице находится 74 401 тысячи больных. Число безвозвратных потерь в мегаполисе составило 764 человека.

Далее следует по количеству выявленных больных Московская область (+803). В общей сложности в регионе находится на лечении 14 939 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге (+317), общее число инфицированных в северной столице достигло 5 346 человек. Далее следует Мурманская область (+280), в общей сложности 1 974 пациента и Нижегородская область, где за сутки выявлено 157 больных, а общее число людей с положительным тестом на COVID-19 достигло 2 852 человек.

Поправились после перенесенного заболевания за последние сутки 1 456 человек, в Москве выписано - 544 пациента. Всего выздоровевших по всей стране 18 095 человек.

Накануне кривая заболеваемости коронавируса впервые превысила отметку в 10 тысяч, 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.

Ранее эксперты сообщили, что в случае, если эпидемия коронавируса будет распростраянться не один год, произойдет пересмотр приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. Человечество сможет понять, что в приоритете должна находиться окружающая среда, а не собственно «самоподдержание».