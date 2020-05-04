Курс доллара: рубль обвалился на первых торгах мая

Курс доллара вырос на открытии первых торгов мая в понедельник на 1,35 руб. - до 75,75 руб., курс евро укрепился на 1,34 руб. - до 82,80 руб.

Курс рубля реагирует на негативный внешний фон. Аппетит к рисковым активам снова снижается. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильное падение стоимости порядка 0.8-0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Рынки акций в Китае и Японии закрыты в связи с национальными праздниками.

Нефть также в минусе, несмотря на то, что с 1 мая начала дейстовать сделка ОПЕК+. Баррель Brent теряет в понедельник к 10.23 мск 1,44% - 26,09 долл

По мнению аналитиков ИАЦ Альпари, ситуция для рубля в ближайшей перспетктиве будет зависеть от процесса выхода экономики из карантина.

"С 12 мая, как заявил президент Владимир Путин, в России может начаться поэтапная отмена режима самоизоляции. Если ограничения будут существенно ослаблены, то у рубля есть шанс укрепиться до 71 руб. за доллар. Если будут не очень значительно смягчены, то доллар можем увидеть на отметке даже в 76 руб. В самом маловероятном, но всё-таки возможном случае продления режима самоизоляции без каких-либо ограничений до конца месяца у доллара будет хороший шанс вырасти до 78 руб.," - отмечают эксперты.

В первой декаде мая определяющими для курса рубля станут данные по инфляции в России.

"До конца первой декады мая Росстат выпустит свежие данные по инфляции потребительских цен за апрель. Чем выше окажется рост инфляции, например, если годовая инфляция в апреле превысит 2,5-2,6%, тем слабее будет рубль. Замедление темпов инфляции может означать движение доллара в направлении 74 руб., а ускорение – наоборот, в сторону роста до 77 руб.", - резюмируют аналитики.

Напомним, курс рубля вырос в апреле на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, компенсировав около половины падения марта.

Курс доллара к закрытию торгов четверга вырос на 1,39 рубля до 74,40 рубля, курс евро — на 2,06 рубля до уровня 81,45 рубля.

Доллар в апреле максимально поднимался до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля, евро – до 87,1 рубля и до 79,01 рубля, соответственно, сообщает ПРАЙМ.

В марте доллар колебался в рамках 65,30 — 81,97 рубля, евро — 72,88-89,60 рубля.