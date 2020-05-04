Вход/Регистрация Подписка

Меньше прибыль, больше аудитория

Москва, 04.05.2020
Традиционные магазины пока закрыты, но розничные сети активно выходят на маркетплейсы — таким образом они пытаются справиться с большим потоком заказов в собственных онлайн-магазинах и увеличить объемы продаж
#Экономика
  • Меньше прибыль, больше аудитория

Станислав Красильников/ТАСС

В период карантина крупные розничные сети начали выходить на маркетплейсы: например, «М.Видео–Эльдорадо» станет крупнейшим партнером Ozon в сегменте бытовой техники и электроники, «Ашан» начнет продавать продукты на iGooods, «Спортмастер» вышел со своими товарами на Lamoda. Таким образом в период, когда значительная часть магазинов закрыта, компании смогут поддерживать продажи и расширять аудиторию за счет онлайн-торговли. «С помощью маркетплейсов крупнейшие розничные сети смогут значительно увеличить свою аудиторию, причем по всей стране. Ежемесячная аудитория Ozon составляет 40 миллионов пользователей, которые делают разнообразные покупки — от товаров первой необходимости до электроники, бытовой техники и прочего», — говорит Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса Ozon. Маркетплейсу же такая кооперация дает возможность расширить ассортимент и тем самым конкурировать с другими онлайн-платформами.

На виду у покупателей

Активно выходить на маркетплейсы розничные операторы начали в конце марта — середине апреля, когда были закрыты на карантин их офлайн-магазины, выступавшие основным каналом продаж, а собственные онлайн-продажи оказались не так эффективны. Поэтому для многих розничных компаний сегодня единственный способ повысить продажи — попробовать продавать свои товары на других площадках. «Мы проанализировали состав корзин и поняли, что люди на маркетплейсах сейчас покупают всё. В одной корзине мы видим контактные линзы, макароны и корм для животных. Если потребителю нужен холодильник, он может пойти за ним на Ozon, а не в “М.Видео”, который, казалось бы, специализируется на бытовой технике. Маркетплейсы это понимают, драйвер их роста — эффект бесконечной полки, который создается при постоянном включении новых поставщиков. Задача маркетплейса — чтобы у него можно было купить любой товар. Образец — Amazon, где 485 млн SKU, и их число растет. Сейчас у потребителей тренд на “товарный микс”, поэтому даже в обычное время магазинам, специализирующимся на продаже товаров одной категории, уже трудно выживать. У этих магазинов только два пути — создать свой маркетплейс или выйти на уже существующий», — говорит основательница e-commerce-школы iWENGO Юлиана Гордон. О том, чтобы создать свой маркетплейс, уже задумались «Детский мир» и Hoff, которые специализируются на детских товарах и товарах для строительства и дома соответственно. Ассортимент этих магазинов ограничен даже при наличии большого количества товаров. Они не смогут его постоянно расширять, чтобы генерировать большой трафик, поэтому и пришли к идее создания своего маркетплейса — расширять ассортимент за счет партнеров.

В основном же розничные компании выходят на уже работающие крупные маркетплейсы. Например, «М.Видео–Эльдорадо» ранее уже начала работу с маркетплейсом Goods.ru, ориентированным преимущественно на товары для дома и дачи. По словам коммерческого директора группы «М.Видео–Эльдорадо» Олега Муравьева, кооперация показала хорошую динамику, поэтому компания решила продавать технику и на других площадках: «Маркетплейс получает уже готовую, качественно выстроенную продуктовую категорию с актуальным ассортиментом и конкурентными ценами, а наша сеть — доступ к новым городам и новой аудитории, которая по стилю потребления отличается от наших постоянных покупателей», — поясняет г-н Муравьев.

Для компаний выход на маркетплейсы — вынужденная мера, которая позволит продержаться в кризис: в работе с площадками компании видят и существенные минусы. Главные из них — приходится делиться немалой частью прибылью с маркетплейсом и нет возможности через маркетплейс нарастить собственную клиентскую базу: целевая аудитория работает на них только в рамках договора с маркетплейсом.

Например, «Спортмастер» раньше работал со сторонними площадками, но вынужден был прервать договор: «Мы прекращали работу с маркетплейсами в “жирные” времена по нескольким причинам: площадки становятся нам прямыми конкурентами. Размещая у них зачастую уникальный товар, мы в итоге развивали не свои магазины, а маркетплейс. Кроме того, маркетплейс своими промо дисконтировал товар, при этом мы не управляли клиентской базой, что важно для персонификации предложения», — пояснил анонимный собеседник «Эксперта», близкий к руководству компании «Спортмастер». Собственный канал продаж компания сейчас развивает, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы покрывать текущие расходы, так что компания была вынуждена вновь обратиться к маркетплейсу и стала партнером Lamoda: «Мы фиксируем резко возросший интерес крупных игроков к широкому выходу в онлайн, причем в самые короткие сроки. Среди них и компания “Спортмастер”, которая недавно запустила у нас продажи своих брендов», — говорит Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

Другая крупная торговая сеть — «Ашан» — стала продавать свои продукты через крупнейший в России сервис доставки продуктов iGooods. Для запуска доставки «Ашан» выбрал Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Нижний Новгород. Сейчас услуга доставки продуктов, пожалуй, самая востребованная в России, крупнейшие продуктовые сети уже не справляются с заказами. То, что спрос на услугу огромный, подтверждают и результаты работы iGooods: за первые три месяца 2020 года компания совершила доставок на 1,26 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло благодаря росту интереса россиян к покупкам онлайн, расширению географии присутствия маркетплейса и запуску новых партнерских проектов. Сервис iGooods уже поставляет продукты из Metro, «Ленты», «ВкусВилла», «Азбуки вкуса», «Карусели», и «Ашана».

Выложить на полку всё

«Где купить товар, чтобы его доставили быстро? Только там, где есть собственная управляемая, выстроенная годами логистика, а она есть только у некоторых маркетплейсов, например у Wildberries и Ozon», — считает Юлиана Гордон. Как правило, розничные компании и маркетплейсы совместно осуществляют доставку товаров потребителю: какие-то товары розничные операторы доставляют сами, а какие-то отдают на доставку в логистическую службу маркетплейса — это дает ритейлеру возможность снизить нагрузку на свою службу доставки и лучше справляться со своими заказами.

Например, «М.Видео–Эльдорадо» планирует доставлять через свою службу доставки крупногабаритную технику — холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры с большой диагональю, а весь остальной ассортимент передать для доставки логистической службе Ozon — товары поставляют на фулфилмент-фабрики Ozon, где их собирают в заказы и отправляют клиентам. Оплата товара происходит на маркетплейсе. Но при этом клиент может воспользоваться привилегиями обоих продавцов по акциям и скидкам.

На маркетплейсах ритейлеры представят очень широкий ассортимент своих товаров. Практически все, что продавалось офлайн, можно будет найти на маркетплейсе. Например, «М.Видео–Эльдорадо» планирует продавать на Ozon порядка 80% своего ассортимента — цифровые гаджеты, смартфоны, ноутбуки, аксессуары, товары для гейминга, крупную и малую бытовую технику для кухни, в том числе холодильники, встраиваемую бытовую технику, стиральные и посудомоечные машины. «Спортмастер» разместил на Lamoda ассортимент, сопоставимый с ассортиментом среднего офлайн-магазина (у компании есть формат магазина большего размера, где ассортимент представлен шире). На маркетплейсе появились сейчас два крупнейших бренда, которые «Спортмастер» традиционно продает офлайн — Demix и Outventure: «Таким образом, ассортимент спортивных брендов от “Спортмастера” на нашей площадке максимально приближается к ассортименту офлайн-магазинов. На новые бренды приходится около 500 наименований товаров в категориях спортивной обуви, одежды, аксессуаров», — рассказывает Александра Артюшкина. «Ашан» на начальном этапе готов поставлять 12 тысяч наименований товаров повседневного спроса. Это свежие товары, бакалея, кулинария, продукция собственного производства, а также товары собственной торговой марки. К июню ассортимент планируют расширить до 30 тысяч позиций.

По данным Юлианы Гордон, с выходом на маркетплейсы компании смогут увеличить свой сегодняшний оборот процентов на тридцать. Однако сильно заработать на этом не получится. По данным e-commerce-школы iWENGO, комиссия маркетплейсов может рассчитываться либо по единой ставке 18–25% от общего товарооборота компании на интернет-площадке, либо взиматься отдельно по различным группам товаров: от 5%, например на компьютерную, аудио- и видеотехнику, до 20% на часы и бижутерию. Розничные компании считают уровень комиссий маркетплейсов высоким, особенно в период кризиса спроса; оценить эффективность и рост доходов от выхода на новые интернет-площадки они пока не могут, но считают, что сейчас через маркетплейс зарабатывают больше, чем раньше в условиях карантина, однако пока это единицы процентов от общей выручки прошлого года.

В соответствии с решением правительства розничные компании (правда, только представители малого и среднего бизнеса) отчасти смогут компенсировать до 50% комиссии, взимаемой интернет-площадкой. Как указано на сайте московского правительства mos.ru, cубсидия на продвижение продукции через торговые интернет-площадки и онлайн-сервисы доставки еды была утверждена 31 марта и вошла во второй пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. До этого получить ее предприниматели могли только в случае размещения на площадках, которые берут комиссию в размере до 20% стоимости товара. Теперь субсидия стала доступна поставщикам независимо от размера комиссии за размещение. Однако если она превышает 20%, субсидия для предпринимателя будет рассчитываться исходя из ставки 20%. То есть размер выплаты составит 10% стоимости продукции. Максимальный размер субсидий может достигать 700 тысяч рублей. По словам представителей розничных компаний, подобная мера может быть интересна небольшим поставщикам продукции и не сделает погоды для крупных розничных компаний.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. В течение двух месяцев рубль может попасть в «ножницы»
    Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича
  2. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  3. Рекордный отток валюты не должен пугать
    В марте российские банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов валютных вкладов на фоне массового закрытия долларовых депозитов
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама