Нефть дешевеет после заявлений США о возможных мерах против Китая из-за COVID-19

После заявлений разведки США о сокрытии Китаем правды о масштабах эпидемии в стиране ради увеличения импорта масок, перчаток и средств индивидуальной защиты для врачей, цены на нефть пошли вниз, передает «Интерфакс». Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит без ответа подобную информацию и в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за сокрытие информации о появлении коронавирусной инфекции COVID-19 может повысить пошлины на китайские товары.

По данным торгов к 8:50 по московскому времени фьючерсы сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures на июнь составляют $25,97 за баррель. Сырье потеряло $0,47 (1,78%) по сравнению с закрытием 1 мая. Июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Цена на нефть WTI снизилась еще больше, так за баррель с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи предлагали $18,38, что ниже по сравнению с закрытие торгов в пятницу на 7,08%.

Напомним, 3 мая президент Трамп пообещал Китаю адекватный ответ за то, что Пекин скрыл от мира масштабы эпидемиологического бедствия. Американский лидер заявил, что скрывать правду было «большой ошибкой» и это обернется для КНР новыми пошлинами.