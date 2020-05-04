Разведка США выяснила, из-за чего Китай намеренно скрывал масштабы эпидемии COVID-19

Как сообщается в докладе разведслужб США, Китай после обнаружения у себя в стране коронавируса нового типа тщательно скрывал масштабы бедствия ради того, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения, сообщает «Интерфакс».

Правительство Китая было в курсе происходящего и в начале января намеренно скрыло всю правду о новой инфекции, а также серьезность ситуации в стране, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки Министерства внутренней безопасности.

Это позволило Китаю выиграть время для закупки медицинских товаров, масок, комплектов индивидуальной защиты для врачей и одноразовых перчаток, параллельно Пекин «отрицал наличие экспортных ограничений и задерживал предоставление своих торговых данных», говорится в документе.

В этой связи Китай не стал информировать ВОЗ в январе о том, что коронавирус передается от человека человеку, что в итоге привело к пандемии, поскольку в мире не смогли должным образом подготовиться к борьбе с эпидемией.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекин виновен в сокрытии правды о коронавирусе, а также в его распространении и должен нести за это ответственность.