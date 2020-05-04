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Трамп угрожает отменить первую фазу сделки с Китаем

Москва, 04.05.2020
Президент США пригрозил Пекину новыми торговыми пошлинами за «запоздалое сдерживание коронавируса».
#Торговые войны
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  • Трамп угрожает отменить первую фазу сделки с Китаем

Есть вещи, о которых не может говорить даже Трамп

AP/TASS Автор: Evan Vucci

В разгар пандемии президент США решил напомнить Китаю о его обязательствах по дополнительной покупке американских товаров и услуг на $200 млрд. Дональд Трамп заявил, что только введенные Вашингтоном пошлины вынудили Пекин пойти на сделку. Американские тарифы на импорт, по словам главы Белого дома «как минимум являются самым мощным инструментом переговоров, который мы когда-либо изобрели».

Новый выпад Трампа основывается на предположениях ряда экономистов о неспособности Китая в текущей ситуации выполнить свою сторону сделки. Вспышка коронавируса привела к первому с 1987 года экономическому спаду в стране, и, хотя в КНР уже наметились явные признаки восстановления, некоторые эксперты полагают, что Пекину все-таки не до закупок американских товаров.

Но Трампа это не волнует. «Нам придется посмотреть, что происходит с покупками из-за того, что произошло», - сказал Трамп, - «Они воспользовались нашей страной. Теперь они должны купить то, что обещали. Если они этого не сделают, мы прекратим сделку. Все очень просто».

Непростые условия

По условиям первой фазы торговой сделки между КНР и США, Пекин обязуется тратить на закупку американских товаров и услуг минимум на $200 млрд больше, чем в 2017 году. При этом, не меньше $40 млрд должны идти на приобретение сельхозпродукции. 

Взамен США отменяют действие пошлин на китайский импорт стоимостью около $155 млрд. Точнее, пока не вводят их, так как этот пакет Штаты планировали активировать в конце 2019 года. Кроме того, на товары на $120 млрд тарифы снижены вдвое – до 7,5%. Однако отменять 25-процентные пошлины на импорт объемом $250 млрд Вашингтон не стал. В список этих товаров, кстати, входят и медицинское оборудование и СИЗ, так что меры, предпринимаемые, якобы, для защиты американских производителей, в разгар пандемии вышли боком именно Соединенным Штатам, а точнее, гражданам, заразившимся коронавирусом.

Поток обвинений

В ходе своего воскресного онлайн-выступления Трамп не преминул ткнуть пальцем и в сторону «пекинских тайн», обвинив Китай в распространении пандемии коронавируса. Правда, на этот раз он обошелся без рассказов о секретных лабораториях Уханя, акцентировав внимание на том, что Китай слишком долго молчал об эпидемии, позволив заразе разлететься по всему миру.

 «Лично я считаю, что Китай совершил ужасную ошибку. Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру», – заявил американский лидер.

Трамп указал на то, что Пекин вовремя не перекрыл авиасообщение со всем миром, позволяя переносчикам вируса в том числе лететь в США. При этом глава Белого дома заявил, что в ближайшее время Вашингтон представит «очень убедительный доклад» по этому вопросу.

Ранее, правда, риторика была несколько иной. Трамп утверждал, что он уверен в том, что коронавирус – плод лаборатории Уханя. Однако подробностей сообщить не мог. «Мне пока нельзя об этом говорить», - уточнял Трамп.

Подготовка залпа

При этом Вашингтон времени не теряет, готовя новый пакет мер в качестве наказания для Китая. Это, по информации SCMP, могут быть и очередные пошлины, и санкции, а также отмена долговых обязательств США.

Хотя экономический советник Трампа, Ларри Кудлоу, последний вариант категорически отверг. «Полное доверие к американским долговым обязательствам является священным», - заявил он журналистам.

Между тем, Трамп, выступая ранее отметил, что может действовать и «более откровенно». «Я могу получить гораздо больше денег, просто повысив тарифы», - добавил американский лидер.

При этом обсуждение «наказания», в котором задействованы Госдеп, Совет национальной безопасности Белого дома, Минфин и Пентагон, продолжается, сообщает The Washington Post.

«Идет дискуссия о том, как сильно надо ударить по Китаю и как правильно откалибровать этот удар», – пояснил изданию источник, осведомленный о ходе обсуждений. По его словам, Белый дом все-таки не хочет перегнуть палку, так как Соединенным штатам нужны СИЗ, поставляемые Китаем. Да и отказ от торговой сделки, по словам собеседника газеты, все-таки – нежелательный вариант с точки зрения некоторых участников дискуссии. В условиях пандемии, разбрасываться и без того хрупкими торговыми связями слишком рискованно.

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