Ученый назвал условие для формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Наиболее устойчивый иммунитет к коронавирусу вырабатывается организмом при средней тяжести заболевания, а также умеренном использовании медикаментов, считает доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон Ершов. Мнением он поделился в интервью «Российской газете».

Ученый отметил, что в случае легкого течения болезни организм может «пропустить» заболевание, что не позволит выработать необходимое количество антител. Если же человек перенес болезнь очень тяжело, то организму, бросившему все силы на выживание, может просто не хватить ресурсов для выработки должного иммунитета. Ершов добавил, что существует множество предположений на счет нового вируса, однако, главной проблемой является его малая изученность.

«Прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет», - добавил Ершов. Уже сегодня очевидно, что новый коронавирус является сезонным, а значит будет активизироваться в человеческих популяциях осенью и зимой, добавил ученый. Он также не исключает появления второй волны коронавирусной инфекции к осени, в случае, если России не удастся справиться с распространением COVID-19 сейчас. Ершов также сообщил, что для производства необходимого количества доз вакцины от коронавируса уйдет от полутора до двух лет с момента ее создания.

Напомним, в России 3 мая было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции – более 10 тыс.