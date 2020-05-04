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В Аэрофлоте назвали сроки восстановления полетов за рубеж

Москва, 04.05.2020

По оптимистичным прогнозам компания «Аэрофлот» возобновит международное авиасообщение в июле текущего года, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также пояснила, что пока сложно назвать точные сроки из-за нестабильности эпидемиологической ситуации в мире. Также представитель компании пояснила, что особые меры предосторожности компания намерена сохранить и после завершения пандемии.

«В дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», - рассказала Спивакова. Она подтвердила, что все самолеты будут усиленно дезинфицироваться, пока будет оставаться такая необходимость.

Напомним, 27 марта российское правительство по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса приняло решение прекратить  регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключением стали рейсы, которыми россияне возвращались из-за рубежа.

В ночь на 17 апреля авиакомпания прекратила на время продажу билетов за границу до наступления определенности с возобновлением международного воздушного сообщения.

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