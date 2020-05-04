В Минздраве прогнозируют сохранение части мер против COVID-19 до появления вакцины

Отдельные меры против новой коронавирусной инфекции сохранятся до появления вакцина от COVID-19 или эффективных медикаментов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он уточнил, что карантинные меры будут постепенно сниматься.

«Но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», - рассказал Мурашко в интервью «России 24».

Ранее чиновник уже заявлял, что ограничительные меры в России не удастся снять в один момент сразу после прохождения пика заболеваемости. Мурашко считает, что меры нужно будет снимать поэтапно, чтобы не было еще одной волны. Также министр напомнил о важности коллективного иммунитета.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, это может быть еще один пик», - рассказал чиновник. Он добавил, что вирус «будет циркулировать определенное время». В интервью глава Минздрава также отметил существенную разницу в готовности регионов к эпидемии.

«Часть была готова лучше, часть отнеслась к этому на начальном этапе несколько прохладно», - пояснил Мурашко. Из-за этого, по его мнению, так рознятся показатели заболеваемости от региона к региону.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки, 3 мая, возросло на 10 633, до 134 тыс. 687 человек. Наибольшее число инфицированных лечится в Москве - 68 606 человек.