Тарифы на перевозку нефтепродуктов взлетели до рекордных показателей

Из-за нехватки резервуарных мощностей для хранения нефти, трейдеры все чаще используют для этих целей танкеры для перевозки нефтепродуктов, ставки фрахта которых взлетели до рекордных уровней, пишет The Wall Street Journal.

Тарифы на перевозку нефтепродуктов подскочили в три раза с начала марта, показывает индекс Baltic Clean Tanker, который учитывает стоимость фрахта танкеров на 11 направлениях.

Напомним, спрос на нефть резко сократился во всем мире после введения карантина по всему миру. В этой связи были ограничены объемы автомобильных перевозок, а также авиаперевозок. Позже на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи, цены на нефть резко пошли вниз. Кризис перепроизводства привел к отсутствию свободных резервуаров, что, в свою очередь, привело к тому, что нефть торговалась на минусовых отметках впервые в истории. При этом тарифы на хранение и транспортировку увеличилась.

Как отметил глава Simpson Spence Young Клэр Грирсон, «из-за нехватки резервуаров на земле, нефтепродукты хранятся на воде», из-за чего наблюдаются рекордные тарифы на фрахт судов по некоторым направлениям. По уточненным данным, стоимость фрахта нефтетанкера на маршрут из Персидского залива в Японию достигла рекордного показателя в $170 тыс. в сутки.