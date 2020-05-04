В Москве учебный год завершится 15 мая

Московские школьники завершат учебный год 15 мая, сообщает сайт мэрии Москвы 4 мая. К указанной дате школы должны выставить годовые оценки. Начиная с 18 мая, занятия в школах продолжаться на добровольной основе, в удаленном формате и в режиме онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок, говорится в сообщении. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, наыиная с 18 по 29 мая.

В настоящий момент занятия у столичных школьников не ведутся, уроки отменены до 11 мая и возобновятся с 12 по 15 мая в формате онлайн-уроков.

Напомним, начиная с 27 марта, школьники Москвы перешли на режим удаленного обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне кривая заболеваемости коронавируса впервые превысила отметку в 10 тысяч, 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.