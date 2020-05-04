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В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения в России

Москва, 04.05.2020

Выход из режима ограничений имеет те же правила, что и уход на карантин. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, станет запрет на проведение массовых мероприятий,  рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что это общее эпидемиологическое правило. Какие ограничения будут сняты первыми, станет ясно 12 мая, добавила чиновница.

«Мы  посмотрим, что будет 12-го числа», - пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом она уверена, что меры самоизоляции сохранятся для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдено лекарство от COVID-19. При этом руководитель добавила, что существует риск возобновления циркуляции вируса, в этой связи ведомство вынуждено вырабатывать те или иные «алгоритмы поведения».

«Мы говорим да - здесь снимаем ограничения, но, вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией тоже», - рассказала чиновница. Она добавила, что в условиях данного баланса стране придется жить «определенное время, пока не будет найдена вакцина или лекарство, что позволит снять еще больше ограничений».

Попова также сообщила о снижении темпов прироста количества заболеваний коронавирусом в России.

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