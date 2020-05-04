Кривая заболеваемости COVID-19 в России слабо пошла вниз

За минувшие сутки в России выявлено 10 581 случай заболевания коронавирусом нового типа в 82 регионах, что менее чем на сто заболевших меньше, чем 3 мая. Ровно половина новых пациентов - 50,6%, не имели никаких клинических проявления, то есть являлись бессимптомными носителями, сообщает 4 мая оперативный штаб. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268. Наибольшее число заболевших вновь зафиксировано в Москве, где инфицированных за сутки выявлено 5795 человек. В общей сложности в столице находится 74 401 тысячи больных. Число безвозвратных потерь в мегаполисе составило 764 человека.

Далее следует по количеству выявленных больных Московская область (+803). В общей сложности в регионе находится на лечении 14 939 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге (+317), общее число инфицированных в северной столице достигло 5 346 человек. Далее следует Мурманская область (+280), в общей сложности 1 974 пациента и Нижегородская область, где за сутки выявлено 157 больных, а общее число людей с положительным тестом на COVID-19 достигло 2 852 человек.

Поправились после перенесенного заболевания за последние сутки 1 456 человек, в Москве выписано - 544 пациента. Всего выздоровевших по всей стране 18 095 человек.

Накануне кривая заболеваемости коронавируса впервые превысила отметку в 10 тысяч, 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.

Ранее эксперты сообщили, что в случае, если эпидемия коронавируса будет распростраянться не один год, произойдет пересмотр приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. Человечество сможет понять, что в приоритете должна находиться окружающая среда, а не собственно «самоподдержание».