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Читатель открывает глаза

Москва, 05.05.2020
Почему сериал по роману Гузель Яхиной не оправдал ожиданий поклонников романа.
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  • Читатель открывает глаза

Роза Хайруллина в сериале «Зулейха открывает глаза» в роли Упырихи

«Россия 1»

Сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал повышенный зрительский интерес и вместе с ним ожесточенные споры. Тогда как книга, на основе которой он снят, пять лет назад вызвала в литературном мире столь шумный восторг, что редкие критические выпады в ее адрес остались без внимания. Путь романа «Зулейха открывает глаза» от публикации до экранизации занял всего пять лет, и это еще раз свидетельствует о том, что ее автору — выпускнице сценарного факультета Московской школы кино Гузель Яхиной — удалось попасть в фокус интересов массовой аудитории.

В романе главную героиню подхватывает историческая стихия, вырывает из привычной ей среды и выбрасывает на далекий берег сибирской реки, где она, несмотря на все испытания, посланные судьбой, становится не просто счастливой — она становится самой собой. Одни в этом сюжете увидели осуждение исторической реальности тридцатых годов, другие, наоборот, ее принятие. Гузель Яхиной удалось внести в текст ту неоднозначность, которая свойственна многим выдающимся литературным произведениям. Все, что в книге переливалось мерцающими огнями и объединило читательскую публику, в сериале, наоборот, разделило ее и развело в противоположные стороны. Но и та и другая части все так же неотрывно следили за сюжетом «Зулейхи» и приключениями ее главной героини.

Гузель Яхина помещает героиню в неблагоприятные обстоятельства, а потом дает шанс преодолеть их. Чекист убивает ее мужа — это хорошо или плохо? С одной стороны, он убивает крестьянина, добывающего свой хлеб честным трудом, с другой — на тот свет отправляется человек, непростительно жестоко обращающийся со своей женой. На чьей совести смерть четырех дочерей Зулейхи, скончавшихся вскоре после рождения? Ее ли самой? С версией свекрови (в исполнении Розы Хайруллиной это ведьма, чей образ сигнализирует нам: мы смотрим фильм в жанре фэнтези) невозможно солидаризироваться. И тут мы попадаем в расставленную автором ловушку: в этот момент он начинает играть на струнах нашей души. Мы захвачены обстоятельствами, которые сгущаются вокруг героини, и вынуждены следить за тем, как она станет из них выпутываться.

В сериале эволюция героев от одной серии к другой оказалась слишком предсказуемой. Этой тонкостью отечественные создатели сериалов овладели еще не в полной мере. Мы сразу видим, что Зулейха пребывает в аду быта патриархальной семьи и, куда бы она из него ни вырвалась, ей все будет хорошо. Даже смерть, и та лучше той жизни, которой живет почти бессловесная Зулейха. Поэтому поезд, везущий ее в неизвестность, не так уж и страшен. И как бы ни были мучительны голод и холод — а их главной героине приходится претерпевать день за днем, — и они не страшнее ада патриархальной семьи. Режиссер вынужденно расставил четкие ориентиры и наделил героев этой художественной реальности быстро считываемыми характеристиками. Таковы законы жанра и особенности языка, на котором кинематографист рассказывает свою историю зрителям. Его задача — как можно скорее захватить их внимание и для этого дать максимально четкое описание мира, где им предстоит оказаться в своем воображении.

Имя режиссера сериала Егора Анашкина не на слуху, несмотря на то что к съемкам «Зулейхи» он подошел с опытом работы над сериалами «Деньги» и «Кровавая барыня». И тот и другой показывают его как режиссера, не претендующего на авторское видение, а четко исполняющего задачу, поставленную продюсером. Когда продюсеры выбрали режиссера, и решилась судьба сериала. Ее не смогла принципиально изменить даже исполнительница главной роли Чулпан Хаматова — актриса с редкостным бэкграундом. Читатели романа, признанного одной из вершин современной литературы, ждали интеллектуального шедевра — и не дождались. Тогда как, возможно, это тот случай, когда текст исполнил свое назначение, сам предопределив художественный уровень его кинематографического воплощения.

В мире современной художественной литературы читателям все чаще приходится иметь дело со сценариями, отвергнутыми кинематографистами. По большому счету писать роман так, как писали в девятнадцатом веке, стало бессмысленным. Это не приносит ни славы, ни денег. А тех избранных, кому все-таки приносит, еще меньше, чем птиц, достигающих в романе Гузель Яхиной Страны вечности. Поэтому писатель вынужден сочинять свои тексты для кинематографа, а поскольку сюжетов, претендующих на немедленную экранизацию, с каждым годом все больше, конкуренция между ними становится ожесточеннее, и писатели вынуждены прибегать к плану Б: выдавать свои сценарии за романы. Они делают это так часто, что границы жанров практически стерлись и читателю трудно отличить одно от другого. Иногда он понимает, что имел дело не с романом, а со сценарием, только после того, как кинематографисты все-таки сняли по нему сериал. И тогда читатель, подобно Зулейхе, открывает глаза, и не исключено, что потом его ждет разочарование.

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