Вход/Регистрация Подписка

Лидер КНДР награжден юбилейной медалью ко дню Победы

Москва, 05.05.2020
  • Лидер КНДР награжден юбилейной медалью ко дню Победы

Интерфакс

Лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с распоряжением российского президента Владимиру Путина наградили  юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  сообщает на  странице фейсбук посольство России в КНДР.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."», - говорится в сообщении дипломатического ведомства. Уточняется, что Ким Чен Ын внес значимый вклад «в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан». Также северокорейский лидер проявляет личную заботу о сохранении «захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», говорится на странице консульства в соцсети.

Медаль для главы КНДР была передана послом России в Северной Корее Александром Мацегором главе МИД КНДР Ли Сон Гвону. После церемонии состоялась беседа дипломатов двух стран, в ходе которой они подтвердили общий настрой на продолжение сотрудничества РФ И КНДР, основные параметры которого были обозначены в ходе встречи руководителей стран в апреле 2019 года во Владивостоке.

Напомним, год назад Ким Чен Ын впервые приехал в Россию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. В течение двух месяцев рубль может попасть в «ножницы»
    Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича
  2. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  3. Рекордный отток валюты не должен пугать
    В марте российские банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов валютных вкладов на фоне массового закрытия долларовых депозитов
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама