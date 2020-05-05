Лидер КНДР награжден юбилейной медалью ко дню Победы

Лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с распоряжением российского президента Владимиру Путина наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщает на странице фейсбук посольство России в КНДР.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."», - говорится в сообщении дипломатического ведомства. Уточняется, что Ким Чен Ын внес значимый вклад «в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан». Также северокорейский лидер проявляет личную заботу о сохранении «захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», говорится на странице консульства в соцсети.

Медаль для главы КНДР была передана послом России в Северной Корее Александром Мацегором главе МИД КНДР Ли Сон Гвону. После церемонии состоялась беседа дипломатов двух стран, в ходе которой они подтвердили общий настрой на продолжение сотрудничества РФ И КНДР, основные параметры которого были обозначены в ходе встречи руководителей стран в апреле 2019 года во Владивостоке.

Напомним, год назад Ким Чен Ын впервые приехал в Россию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным.